Més de 70 dones directives s’han format al postgrau de lideratge femení en l’esport WESE, que arriba a la 6a edició
UFEC
El postgrau de lideratge femení en l’esport Women Executive Sports Education (WESE) ha iniciat la seva sisena edició, amb la qual ha assolit la xifra de més de 70 dones directives formades. Aquest postgrau pioner, impulsat per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) il'Escola Superior d'Innovació en l'Esport (ESIDE), ha arrencat amb l'objectiu d'apoderar dones directives i potenciar el lideratge femení en el món de l’esport.
El programa, dissenyat per proporcionar eines concretes per a la gestió esportiva, combina formació executiva, mentoring i networking amb un enfocament pràctic i transformador, orientat a reforçar competències clau com ara la presa de decisions, la visió estratègica i la gestió d'equips en entorns d'alta exigència. El curs compta amb el WESE Day, una jornada de networking amb ponències destacades i la participació d’alumnis de les anteriors edicions.
Aquest any, el WESE acull un grup de 10 dones amb perfils molt potents que tenen l’objectiu de continuar desenvolupant la seva carrera i impulsar el seu lideratge en federacions, clubs i organitzacions esportives d’alt nivell. Entre d’altres, se’n destaca la participació de la presidenta de la Federació Catalana de Rugbi, Marie Teixidor, i de la presidenta de la Federació Catalana d’Esports per a Cecs, Dolors Luna.
La primera sessió del curs ha comptat amb la benvinguda de Maribel Zamora, presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, vicepresidenta de la UFEC i presidenta de la Comissió Dona i Esport de la UFEC; i les intervencions de Carme Bastida, directora del Consell Català de l’Esport; i Isabel Pérez, secretària general de la UFEC. També, hi ha estat present diverses presidentes de federacions membres de la Comissió de Dones de la UFEC.
A més, és un postgrau pioner perquè combina la investigació científica avalada per més de 20 anys d'experiència de dones directives i ofereix un enfocament innovador i centrat únicament a augmentar la influència de les dones en llocs de decisió dins el món de l'esport.
