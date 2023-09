Més de 50 federacions participaran en la Fira de l’Esport Català que organitza la UFEC i Esportcat

Tindrà lloc al Moll de la Marina (Barcelona) la Fira de l’Esport Català És l’espai clau per divulgar l’activitat de les federacions catalanes i donar a conèixer diferents disciplines esportives, promoure els valors associats a l’esport i apropar a la ciutadania els beneficis individuals i col·lectius de la pràctica de l’activitat esportiva

Aquest dissabte, 30 de setembre, tindrà lloc al Moll de la Marina (Barcelona) la Fira de l’Esport Català. Organitzat per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física (Esportcat), aquest esdeveniment és l’espai clau per divulgar l’activitat de les federacions catalanes i donar a conèixer diferents disciplines esportives, promoure els valors associats a l’esport i apropar a la ciutadania els beneficis individuals i col·lectius de la pràctica de l’activitat esportiva.

A partir de les 10 hores del matí i fins les 19 hores del vespre, els visitants podran accedir de manera gratuïta a l’espai de la fira per gaudir d’una variada mostra d'activitats, exhibicions i tallers de la ma de més de 50 federacions esportives catalanes.

Un esdeveniment on es seguiran promovent les modalitats tradicionals i les més urbanes com el skateboard, parkour, beach voley, etc. L’esdeveniment comptarà a més amb un ràdio show de Radio Flaixbac en directe al mateix espai i aquesta emissora s’encarregarà de la dinamització de la Fira.

La Fira de l’Esport Català disposarà de diferents espais i estands, permetrà als visitants informar-se de les diferents modalitats esportives de les federacions catalanes, observar la pràctica esportiva i fins i tot participar en les masterclass proposades.

Les federacions que participaran en l’esdeveniment són: Activitats Subaquàtiques; Bàdminton; Ball Esportiu; Beisbol i Softbol; Billar; Bitlles i Bowling; Caça; Ciclisme; Orientació; Entitats Excursionistes; Escacs; Esgrima; Espeleologia; Persones amb Discapacitat Intel·lectual – ACELL; Persones amb Discapacitat Física; Gimnàstica; Golf; Handbol; Hoquei; Judo; Kick Boxing i Muay Thai; Korfbal; Lluita; Motociclisme; Motonàutica; Natació; Pàdel; Paralítics Cerebrals; Patinatge; Pentatló Modern; Petanca; Pitch and Putt; Rem; Sords; Surf; Taekwondo; Tennis; Tennis Taula; Tir amb Arc; Twirling; Vela; Voleibol.

Les activitats estan pensades per a un públic familiar, per a que dels més grans als més petits tinguin l’oportunitat de fer algun tastet esportiu, així com gaudir d’altres atraccions per entretenir-se, com inflables lúdics i esportius, tallers per pintar cares, de manualitats, de dibuix i globus.