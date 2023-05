Més de 4.000 esportistes d’arreu del món participaran en la III Setmana Catalana de l’Esport

La gran festa de les seleccions catalanes es disputarà del 8 de juny al 9 de juliol en 27 seus diferents, i donarà el tret de sortida amb el partit de futbol masculí Catalunya-Mali. L’esdeveniment tindrà una gran projecció internacional amb la presència d’esportistes procedents de 45 països diferents i dels cinc continents.

La Setmana Catalana de l’Esport, organitzada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física (Esportcat), es consolida amb una tercera edició aquest 2023 com un dels grans esdeveniments esportius de referència a Catalunya. Del 8 de juny al 9 de juliol més de 4.000 esportistes participaran en competicions de més de 40 esports diferents (futbol, voleibol, hoquei patins, beisbol, ciclisme, motociclisme o boxa, entre d’altres), i les seleccions catalanes tornaran a ser protagonistes d’una cita que té una enorme projecció internacional.

La tercera edició de la Setmana Catalana de l’Esport, que ha estat presentada durant aquest matí a la seu de la UFEC, concentrarà el gruix de competicions a les comarques barcelonines i creix significativament respecte a la darrera edició viscuda a la tardor: més seus (27), més esportistes (4.000), més països (45), més federacions (43) i més dies de competició (120 jornades acumulades).

Amb aquest esdeveniment, Catalunya torna a l’escenari internacional per mostrar al món l’excel·lència dels seus esportistes, les seves instal·lacions esportives d’alt nivell i el seu prestigi federatiu a través de les seleccions catalanes.

L’acte de presentació ha comptat amb la presència de Gerard Esteva, president de la UFEC; i Anna Caula, secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya. “Veurem els millors esportistes i seleccions catalanes al llarg d’aquesta tercera Setmana Catalana de l’Esport. És un impacte important a nivell internacional i volem posar en valor el paper dels nostres esportistes. Segur que serà un èxit, amb l’objectiu de consolidar-nos i esdevenir una de les competicions esportives de referència en el món”, ha afirmat Gerard Esteva.

Per la seva banda, Anna Caula ha assenyalat que “aquesta Setmana Catalana de l’Esport ha de servir per mostrar la riquesa de l’esport a casa nostra. Ensenyar com el vivim aquí i l’ADN que ens caracteritza amb un teixit esportiu increïble. Lluïm la samarreta de Catalunya amb orgull”. Al llarg de la presentació també s’ha projectat el vídeo promocional d’aquesta nova edició i s’ha mostrat, per primer cop, el cartell oficial.

El lideratge de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física va permetre recuperar la Setmana Catalana de l’Esport l’any passat a les comarques gironines, 87 anys després de la celebració de la primera edició de 1935 a Barcelona. El retorn d’aquest esdeveniment es va saldar el 2022 amb la participació de 2.000 esportistes de 27 països diferents gràcies a la complicitat de 30 federacions catalanes el passat mes d’octubre.