Més de 200 jugadors es veuran les cares a les finals presencials de la 2a Lliga Catalana d’eSports

El centre gaming Big Center serà l’escenari de les finals presencials de la 2a Lliga Catalana d’eSports Comptarà amb la participació de més de 200 gamers, que buscaran la corona en les competicions de FIFA 23 Gran Turismo 7, Madden NFL23, Lichess.org i MLB The Show

Aquest dissabte, 17 de juny, torna la gran festa dels eSports a Catalunya. El centre gaming Big Center (C/ de Llull, 121, 08005 Barcelona) serà l’escenari de les finals presencials de la 2a Lliga Catalana d’eSports, un projecte de les federacions esportives catalanes i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.

Es tracta d’un esdeveniment pioner que comptarà amb la participació de més de 200 gamers, que buscaran la corona en les competicions de FIFA23 (Federació Catalana Futbol), Gran Turismo 7 (Federació Catalana d’Automovilisme), Madden NFL23 (Federació Catalana de Futbol Americà), Lichess.org (Federació Catalana d’Escacs) i MLB The Show (Federació Catalana de Beisbol i Softball).

Una jornada maratoniana que començarà a les 10:00h i que no només tindran importància les competicions en si, sinó que també el públic visitant podrà gaudir de simuladors d’automobilisme, premis i moltes sorpreses més. Per al moment, més de 300 persones, ja han confirmat la seva assistència com a públic a una jornada que serà històrica pel eSports a Catalunya. Les entrades són gratuïtes però limitades a l’aforament de l’espai.

12h en directe i en català

D’altra banda, tornaran a prendre una importància cabdal les retransmissions en català, un fet pioner i que suposa un salt qualitatiu per a la llengua en aquest camp. Les finals presencials es podran seguir en directe pel canal de Twitch de l’streamer Norman López, un dels creadors de contingut amb major influència a la comunitat dels videojocs i primer català en arribar a la xifra de 10.000 seguidors en aquesta plataforma.

En definitiva, aquest dissabte 17 de juny, la UFEC i les federacions catalanes viuran una jornada que marcarà un nou pas clau en el repte majúscul de l’esport català d’endinsar-se en la competició d’esports digitals.