Més de 200 jugadors es veuran les cares a les UFEC Gaming Series

Torna la gran festa dels eSports a Catalunya. El ‘Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch’ serà l’escenari, aquest dissabte 6 de juliol, de les UFEC Gaming Series, un projecte de les federacions esportives catalanes i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.

Es tracta d’un esdeveniment que comptarà amb les finals presencials de la Lliga Catalana d’eSports, a més de diferents proves d’exhibicions. Més de 200 gamers buscaran la corona en les competicions de Gran Turismo i Assetto Corsa (Federació Catalana d’Automobilisme), FC24 (Federació Catalana Futbol), Madden NFL (Federació Catalana de Futbol Americà), Lichess.org (Federació Catalana d’Escacs) i MLB The Show (Federació Catalana de Beisbol i Softball).

Una jornada maratoniana que començarà a les 10:00h i on el públic visitant podrà gaudir de simuladors, premis i moltes sorpreses més. D’altra banda, tornaran a prendre una importància cabdal les retransmissions en català, un fet que suposa un salt qualitatiu per a la llengua en aquest camp.

Les finals presencials es podran seguir en directe pel canal de Twitch @ufecgamingseries amb els comentaris de Norman López, un dels creadors de contingut amb major influència a la comunitat dels videojocs i primer català en arribar a la xifra de 10.000 seguidors en aquesta plataforma. També estarà acompanyat pels comentaristes Pol Corredoira i Edgar Manchado.

Noves modalitats

Aquest any, a banda de les finals presencials, també comptarem amb les novetats de les següents proves d’exhibicions:

Just Dance (Federació Catalana de Ball Esportiu).

(Federació Catalana de Ball Esportiu). Bkool’ i Zycle (Federació Catalana de Ciclisme) amb proves de ciclisme en pista, de carretera (muntanya) i Group Ride amb Helena Casas.

(Federació Catalana de Ciclisme) amb proves de ciclisme en pista, de carretera (muntanya) i Group Ride amb Helena Casas. EXR (Federació Catalana de Rem) on participaran remers catalans i es faran diverses proves amb relleus per equips.

(Federació Catalana de Rem) on participaran remers catalans i es faran diverses proves amb relleus per equips. VTKD (Federació Catalana de Taekwondo), on Daedo és patrocinador del projecte. A més, es tracta d’una modalitat acceptada pel CIO i la federació internacional, i permet eliminar les barreres de gènere i físiques. Durant el matí es durà a terme la competició, i a la tarda estarà obert als clubs catalans.

Impuls per unes fases finals d’eSports olímpiques

Aquesta jornada reforça l’aposta de la UFEC pels eSports, una iniciativa que l’entitat porta encapçalat en els darrers anys. A més, coincideix que el Comitè Olímpic Internacional (COI) s’ha posicionat a favor del món dels eSports amb la iniciativa de crear els primers Jocs Olímpics d’eSports.

Els membres del COI votaran aquesta proposta en una sessió especial durant els JJOO de París 2024. Tot això se suma també a la celebració per part del COI dels Olympic Esports Week, que es van dur a terme el juny del 2023 a Singapur, i va ser un pas important en el suport al desenvolupament dels esports virtuals dins del Moviment Olímpic i el compromís amb els gamers competitius.

Per aquest motiu, ens trobem davant una gran oportunitat per postular Barcelona com possible escenari de competicions oficials o classificatòries per aquests JJOO, i que la ciutat torni a ser olímpica.