COLOMS MISSATGERS
Més de 20.000 coloms missatgers s'enlairaran en la històrica 'Barcelona Internacional'
L'acte reunirà a Vilanova del Vallès els millors columbòfils d'Europa el 3 de juliol
Vilanova del Vallès acollirà aquest divendres 3 de juliol una nova edició de la Barcelona Internacional, la prova més emblemàtica del calendari internacional de la columbofília. Si les condicions meteorològiques ho permeten, prop de 20.000 coloms missatgers s'enlairaran a partir de les 6.30 h en una de les cites més esperades d'aquesta disciplina esportiva.
La Barcelona Internacional reuneix cada any alguns dels millors esportistes columbòfils d'Europa. En aquesta edició hi participaran representants de Bèlgica, els Països Baixos, Anglaterra, Escòcia, França, Luxemburg i Alemanya, consolidant la prova com un referent internacional.
L'organització d'aquesta competició de gran prestigi va a càrrec de l'associació belga Entente Belge i de la Federació Catalana de Coloms Missatgers.
L'acte institucional comptarà amb la presència de l'alcaldessa de Vilanova del Vallès, Roser Colomé; del president d'Entente Belge, Filip Norman; del president de la KBDB-RFCB, Johan Deschouwer, i del president de la Federació Catalana de Coloms Missatgers, Xavier Freixas.
El proper divendres dia 3 de juliol del 2026 a la localitat de Vilanova del Vallès, tindrà lloc la solta de coloms missatgers nomenada Barcelona Internacional. Està previst que es deixaran anar sobre uns 20.000 coloms a partir de les 6h30’ del matí si el temps ho permet.
Es la competició més important i amb més renom del calendari internacional, on hi participen esportistes columbòfils de Bèlgica, Holanda, Anglaterra, Escòcia, França, Luxemburg i Alemanya.
La organització de la cursa corre a càrrec de la associació belga Entente Belge i de la Federació de Coloms missatgers.
Assistiran al acte la Excma. Sra. Roser Colomé, Alcaldessa de Vilanova del Vallès; el Sr. Filip Norman, President de Entente Belga; el Sr. Johan Deschouwer, President de la KBDB-RFCB i el Sr. Xavier Freixas, President de la Federació Catalana de Coloms Missatgers.
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