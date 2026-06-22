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UFEC

Més de 100 clubs participen en la sessió de la UFEC per reforçar la protecció dels menors en l’àmbit esportiu

La UFEC informa els clubs sobre els nous canvis de la llei de protecció de la infància

Imatge de la reunió informativa

Imatge de la reunió informativa / UFEC

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SPORT.es

SPORT.es

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha reunit més de 100 clubs esportius catalans en una sessió formativa per ajudar-los a conèixer i adaptar-se a les noves obligacions en matèria de protecció dels menors derivades de l'ampliació de la Llei Orgànica de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant la Violència (LOPIVI).

A través d'aquestes trobades adreçades a federacions i clubs, la UFEC reforça el seu compromís amb la creació d'entorns esportius segurs, protectors i lliures de qualsevol forma de violència, oferint informació pràctica, assessorament especialitzat i eines per facilitar l'aplicació de la normativa.

Les sessions han servit per explicar els principals canvis que introdueix el nou escenari normatiu, que reforça el concepte de diligència deguda de les entitats esportives i incrementa les seves responsabilitats en matèria de prevenció, detecció i actuació davant possibles situacions de risc que afectin infants i adolescents.

Entre les principals obligacions exposades, destaquen l'actualització dels protocols interns de protecció de menors, la consolidació de la figura del delegat o delegada de protecció i coordinador de benestar, la implementació de canals segurs de comunicació i denúncia, la formació obligatòria del personal vinculat a les entitats i l'acreditació de mecanismes efectius de prevenció davant possibles inspeccions o requeriments administratius.

Aquesta sessió també ha permès aprofundir en les noves implicacions de la reforma legislativa, com ara la priorització de l'interès superior del menor en qualsevol presa de decisions, l'allunyament immediat de la persona agressora en casos de violència i l'enduriment dels requisits d'accés i permanència en professions que impliquin contacte habitual amb menors.

La sessió ha anat a càrrec d'Aida Gall, responsable de l'Oficina d'Atenció a Clubs de la UFEC, i d'Èric Jara, responsable dels Serveis Jurídics de la UFEC, qui comparteixen eines i recursos per reforçar la implementació dels protocols de protecció de menors i consolidar el paper dels clubs en la protecció efectiva dels infants i adolescents.

Més enllà d'aquestes trobades informatives, la UFEC posa a disposició de totes les entitats esportives una plataforma de formació amb tres cursos gratuïts vinculats a la protecció dels menors, amb l'objectiu de continuar acompanyant els clubs en el compliment de la normativa i en la seva professionalització. Les entitats interessades poden sol·licitar-ne l'accés escrivint a a.gall@oficinadeclubs.cat

Amb aquesta iniciativa, la UFEC consolida la seva voluntat d'ajudar les entitats esportives a professionalitzar la seva gestió i a adaptar-se als nous requeriments normatius, proporcionant suport, assessorament i recursos perquè puguin continuar oferint espais esportius cada vegada més segurs.

La protecció dels infants i adolescents és una responsabilitat compartida de tot el sector esportiu i un element imprescindible per continuar construint un model esportiu basat en el respecte, la confiança i la tolerància zero davant qualsevol tipus de violència.

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