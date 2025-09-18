V Setmana Catalana de l’Esport
Més de 1.500 esportistes i una quinzena de competicions fan esclatar el cap de setmana gran de la V Setmana Catalana de l’Esport
Quatre localitats catalanes acolliran diverses competicions de ciclisme, boxa, futbol sala i billar
La cinquena edició de la Setmana Catalana de l’Esport arriba al seu moment àlgid amb un cap de setmana frenètic, del 19 al 21 de setembre, on Barcelona, Salou, Reus i Lloret de Mar seran escenaris d’una autèntica marató esportiva. Més de 1.500 esportistes de 30 països competiran en disciplines molt diverses, des del ciclisme i el futbol sala fins al criquet, la boxa o el billar, en una programació que combina competició d’elit, inclusió i la gran gala de l’Acte Central.
Competició i inclusió: Salou i Reus prenen el protagonisme
La V Setmana Catalana de l’Esport ressonarà amb força aquest cap de setmana al Camp de Tarragona. La competició començarà ja divendres a Reus, amb la Selecció Catalana de tennis de taula enfrontant-se a Letònia.
I dissabte, a Salou i Reus, la petanca, el pàdel i el futbol sala seran protagonistes amb la particularitat que les seleccions participants estaran formades per esportistes sords. Catalunya s’enfrontarà a Suïssa en petanca i futbol sala —amb partits tant masculins com femenins—, i a França en pàdel. Una jornada que, més enllà dels resultats, servirà per posar en valor l’esport inclusiu i donar visibilitat a la comunitat de persones amb discapacitat auditiva. Durant tot el cap de setmana també se celebraran diversos enfrontaments entre Catalunya i França de la Federació Catalana de Futbol Sala.
El mateix dissabte, Barcelona acollirà el Torneig de Futbol 7 Unificat “Sense Límits” – Memorial Francesc Martínez de Foix, que reunirà equips formats per esportistes amb i sense discapacitat intel·lectual.
D’altra banda, el CEM de l’Espanya Industrial viurà durant tot el cap de setmana el Trofeu Internacional de Quad Rugbi, amb la participació de Suècia, Suïssa, Països Baixos i Catalunya, i partits decisius retransmesos en directe. I a la ONCE Catalunya tindrà lloc un esdeveniment històric: el primer partit internacional femení de Goalball entre la selecció catalana i la selecció nacional de Portugal. Una fita clau en la consolidació i difusió del Goalball femení al nostre territori i un reconeixement al talent de les jugadores catalanes, que tindran l’oportunitat de competir contra una potència internacional com és Portugal.
El ciclisme mundial, al Memorial Miquel Poblet
El Velòdrom d’Horta de Barcelona acollirà el 19 i 20 de setembre el 21è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona – XII Memorial Miquel Poblet, que per primera vegada incorpora el ciclisme en pista al programa oficial de la Setmana. La cita, de categoria UCI C2, reunirà figures de primer nivell com l’olímpica Emma Finucane, el bicampió europeu Iúri Leitão, el campió del món Sebastián Mora i l’europea Anita Stenberg, garantint dos dies d’espectacle esportiu d’alt voltatge.
Boxa, billar i criquet: l’altra cara internacional de la Setmana
El programa d’aquest cap de setmana també inclourà disciplines que donen a la Setmana un marcat accent internacional i poliesportiu. A Barcelona, l’Estació del Nord acollirà el X Torneig Internacional de l’Amistat de boxa, amb la participació de més de 200 boxejadors de seleccions i equips de Catalunya, Itàlia, Anglaterra, Irlanda, França, Suècia, Portugal, Irlanda i diverses autonomies de l’Estat. A Lloret de Mar, el billar viurà una competició amb Catalunya, Bèlgica i Països Baixos, mentre que Barcelona serà la seu d’un torneig de criquet amb equips de Catalunya, el Regne Unit, Bèlgica i Dinamarca.
Una festa que situa Catalunya al mapa esportiu
Amb més de 35 federacions implicades, 120 jornades de competició i un cartell que inclou des de l’esport inclusiu fins a l’elit mundial, la V Setmana Catalana de l’Esport viu el seu cap de setmana clau. Competir, compartir i celebrar són els tres eixos que converteixen aquests dies en una cita imprescindible que confirma Catalunya com un país de referència esportiva a escala internacional.
