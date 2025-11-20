ESPORT CATALÀ
Meerkats, Pagesos i Pioners destaquen a les Copes Catalanes Benjamí i Infantil de Futbol Flag
El Municipal de Montigalà (Badalona) va acollir aquest dissabte 15 de novembre una nova jornada de Futbol Flag
El Municipal de Montigalà (Badalona) va acollir aquest dissabte 15 de novembre una nova jornada de Futbol Flag. La Copa Catalana Benjamí (Sub-11) va donar el tret de sortida a la competició, mentre que la Copa Infantil (Sub-15) va completar la primera jornada amb el debut de tots els equips participants.
En la Copa Catalana Benjamí, els Cornellà Meerkats van ser els més forts i amb dues victòries se situen com a primers líders de la competició: 39-13 davant dels Lliçà de Vall Panthers+Bigues i Riells Scorpions, i 24-12 contra els Ullastrell Bacus. L’equilibri va marcar aquesta jornada inaugural de la categoria Sub-11, amb marcadors ajustats i un únic equip —els Meerkats— capaç de tancar el dia amb un ple de victòries. Badalona Dracs, Terrassa Reds, Panthers+Scorpions i Bacus van sumar un triomf cadascun, mentre que els ASB Lynx hauran d’esperar per inaugurar el seu caseller.
Pel que fa a la Copa Infantil, Barcelona Pagesos i L’Hospitalet Pioners també van signar un gran debut. Els barcelonins es van imposar als Ullastrell Bacus (26-12) i van repetir victòria contra els ASB Lynx (28-0), mentre que els Pioners no van donar opció als Badalona Dracs Negre (27-0) i van superar també els Bacus (25-12). Els ASB Lynx, per la seva banda, van aconseguir un triomf davant dels Dracs Negre (26-6).
- El Barça recibe la primera oferta por Ter Stegen
- El 'relevo' a Pedri y Frenkie que apunta al Athletic
- La sorprendente petición del Barça a Lewandowski: ¡le dijeron que no marcara goles!
- Zubizarreta, sobre la salud mental: 'Hay dos horas de mi vida que no sé donde están
- Duro mazazo para el Barça con Landry Farré
- El partido que Joan Garcia no jugará
- Los pensionistas madrileños sonríen: El nuevo complemento de la cuota de Ayuso para 2026
- Marc Bernal se libera bajo la lupa de Hansi Flick