Meerkats, Pagesos i Pioners destaquen a les Copes Catalanes Benjamí i Infantil de Futbol Flag

El Municipal de Montigalà (Badalona) va acollir aquest dissabte 15 de novembre una nova jornada de Futbol Flag. La Copa Catalana Benjamí (Sub-11) va donar el tret de sortida a la competició, mentre que la Copa Infantil (Sub-15) va completar la primera jornada amb el debut de tots els equips participants.

En la Copa Catalana Benjamí, els Cornellà Meerkats van ser els més forts i amb dues victòries se situen com a primers líders de la competició: 39-13 davant dels Lliçà de Vall Panthers+Bigues i Riells Scorpions, i 24-12 contra els Ullastrell Bacus. L’equilibri va marcar aquesta jornada inaugural de la categoria Sub-11, amb marcadors ajustats i un únic equip —els Meerkats— capaç de tancar el dia amb un ple de victòries. Badalona Dracs, Terrassa Reds, Panthers+Scorpions i Bacus van sumar un triomf cadascun, mentre que els ASB Lynx hauran d’esperar per inaugurar el seu caseller.

Pel que fa a la Copa Infantil, Barcelona Pagesos i L’Hospitalet Pioners també van signar un gran debut. Els barcelonins es van imposar als Ullastrell Bacus (26-12) i van repetir victòria contra els ASB Lynx (28-0), mentre que els Pioners no van donar opció als Badalona Dracs Negre (27-0) i van superar també els Bacus (25-12). Els ASB Lynx, per la seva banda, van aconseguir un triomf davant dels Dracs Negre (26-6).

