El Mediterrània, campió de la Copa Generalitat
L'equip format per Carlos García, Pedro Jiménez, José Rubio i Diego Peña va vèncer al Joventut Al-Vici A de Castelldefels
Sport.es
El Mediterrània Bowling Club de Barcelona, format per, Carlos García, Pedro Jiménez, José Rubio i Diego Peña, guanyen la Copa Generalitat al vèncer la final al Joventut Al-Vici A de Castelldefels, amb Bernat Tresserras, Fernando Gómez, Matias Lamanna, Jordi Tubella I Xavier Taribó, per 22 a 16.
En la partida de semifinals, el Mediterrània s’ha imposat a l’equip del Comarcal de Terrassa, format per Eduard Albert, Francisco Hernández, Nicolas Benet i Juanjo Bustos, també per 22 a 16, mentre l’equip del Joventut Al-Vici guanyava per 20 a 18 a l’equip del BC Diagonal de Barcelona, campió de les 6 darreres edicions i format per Enrique Rosa, Joan Vall, Sergi Montaña i Yu-Wen Lee.
En l’enfrontament per la medalla de bronze, el BC Diagonal es va imposar per 22 a 16 al C.B.Comarcal.
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