La medicina esportiva, l'aspecte clau per guanyar dins i fora del camp.
Els doctors Daniel Brotons i Mariona Violán, especialistes en medicina de l’esport al Consell Català de l’Esport, posen de manifest la importància de prescriure exercici físic i de tenir l’esport i l’activitat física com un hàbit inqüestionable per tenir una millor i més llarga esperança de vida
La medicina esportiva no només serveix per optimitzar el rendiment d’atletes d’elit, sinó que juga un paper fonamental en la salut de tota la població. Així ho afirmen els doctors Daniel Brotons i Mariona Violán, especialistes del Consell Català de l’Esport, que defensen la necessitat de fer de l’exercici físic un hàbit inqüestionable i una eina clau per prevenir malalties i allargar l’esperança de vida.
Catalunya ha estat pionera en aquest camp, amb metges que ja als anys 60 van començar a estudiar la relació entre salut i esport. Avui, aquesta disciplina engloba aspectes com la nutrició, la psicologia o la fisiologia, i esdevé essencial per monitorar la salut d’una societat cada cop més sedentària. Els experts destaquen que l’activitat física no ha de limitar-se a l’àmbit esportiu: qualsevol moviment compta. Aixecar-se de la cadira, caminar, pujar escales o fer “snacks de moviment” durant la jornada laboral tenen beneficis demostrats. A més a més, la doctora Violán alerta que el sedentarisme és un dels quatre grans factors de risc de mort prematura, juntament amb la hipertensió, el tabaquisme i nivells de glicèmia alts (diabetis tipus 2). Per això, la prescripció d’exercici ha de ser una eina habitual dins del sistema sanitari.
Promoure entorns actius i comunitats implicades pot facilitar l’adopció d’un estil de vida saludable. Tal com assenyala el doctor Brotons, “la despesa sanitària que implica el sedentarisme, a dia d’avui, ja no la podem pagar. Incloure l’exercici físic o la seva prescripció és un estalvi obligat per a tots els governs”. També és clau la prevenció de riscos, com la mort sobtada en esportistes, mitjançant controls mèdics amb proves d’esforç o electrocardiogrames. Alhora, denuncien l’augment de l’ús de substàncies no controlades per millorar el rendiment o l’aspecte físic, especialment entre joves que no competeixen. Els especialistes reclamen més educació i regulació en aquest àmbit.
En definitiva, la medicina de l’esport no només ajuda a rendir més al camp, sinó a viure millor i amb més autonomia fora d’ell. “El més important no és donar més anys de vida, sinó més vida als anys”, conclou Violán.
- Barcelona - Olympiacos, en directo: Champions League hoy, en vivo
- Sale a la luz el principal detonante de la ruptura entre Andy y Lucas: 'Se lo encuentra con su mujer en su casa
- La convocatoria del Barça para recibir al Olympiacos
- José María García, periodista, sobre Florentino Pérez: 'Lo que está haciendo el presidente del Madrid es lamentable y penoso
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Barça - Olympiacos
- Hansi Flick lo tiene claro: prioridad Champions
- Courtois carga contra Laporta y 'la mano blanca': 'Tiene que decir eso por el caso Negreira
- El 1x1 del Barça contra el Olympiacos