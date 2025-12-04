Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Medalla de plata per a Àlex Peña al Campionat Copa Base Individual

SPORT.es

El Campionat Copa Base Individual, disputat a Madrid, ha deixat un gran resultat per a la delegació catalana amb la medalla de plata d’Àlex Peña (CGR Costa Daurada) en la categoria aleví masculina. El jove gimnasta ha completat una actuació d’alt nivell que l’ha situat entre els millors del torneig.

La participació catalana ha destacat també amb diversos finalistes. Matías Tamayo (Sícoris Club) ha signat una meritòria quarta posició en la categoria infantil masculina, mentre que Irene Deler (CR Barcelona) ha aconseguit la setena plaça en juvenil femenina. En infantil femenina, Ariadna Piqué (CN Lleida) ha completat el top-8 amb una bona vuitena posició.

En la classificació per autonomies, Catalunya ha obtingut plaça de finalista en categoria femenina, assolint una notable sisena posició que reflecteix el bon nivell global de les gimnastes catalanes.

