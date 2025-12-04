GIMNÀSTICA
Medalla de plata per a Àlex Peña al Campionat Copa Base Individual
El Campionat Copa Base Individual, disputat a Madrid, ha deixat un gran resultat per a la delegació catalana amb la medalla de plata d’Àlex Peña (CGR Costa Daurada) en la categoria aleví masculina. El jove gimnasta ha completat una actuació d’alt nivell que l’ha situat entre els millors del torneig.
La participació catalana ha destacat també amb diversos finalistes. Matías Tamayo (Sícoris Club) ha signat una meritòria quarta posició en la categoria infantil masculina, mentre que Irene Deler (CR Barcelona) ha aconseguit la setena plaça en juvenil femenina. En infantil femenina, Ariadna Piqué (CN Lleida) ha completat el top-8 amb una bona vuitena posició.
En la classificació per autonomies, Catalunya ha obtingut plaça de finalista en categoria femenina, assolint una notable sisena posició que reflecteix el bon nivell global de les gimnastes catalanes.
- Lesión Dani Olmo: parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Barça
- Lo que no se vio del Barça-Atlético: el enorme cabreo de Raphinha, la gorra de Fermín y el recado de Ferran
- Olmo, KO hasta 2026
- Iñigo Martínez no volverá al FC Barcelona
- Athletic Club - Real Madrid, en directo: LaLiga hoy, en vivo
- El drama del Wolverhampton: 140 millones invertidos, colista y ocho horas sin marcar
- Fermín acelera y podría estar contra el Eintracht
- Shakira revela la cualidad que sus hijos han heredado de Gerard Piqué: 'Hay que decirlo