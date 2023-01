Una medalla d’or, una d’argent i dues de bronze per a Catalunya al CESA 2023

La RFEBM ha fet oficial que la seu del Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques 2024 serà Catalunya La Selecció Catalana Juvenil Masculina ha superat Andalusia, per 29 a 30

Catalunya ha tornat a demostrar que és una de les grans potències de l’handbol estatal al Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques, que s’ha disputat a la Costa Blanca. El combinat català ha finalitzat amb el balanç d’una medalla d’or, una d’argent, dues de bronze, una cinquena posició al Campionat d’Espanya i un tercer lloc de Copa d’Espanya.

En l´última jornada, la Selecció Catalana Juvenil Masculina ha superat Andalusia, per 29 a 30, i s’ha proclamat campiona de la categoria per setena vegada consecutiva. La Selecció Catalana Juvenil Femenina ha guanyat a la Comunitat Valenciana, per 27 a 23, i s’ha penjat la medalla de bronze. Mateix resultat que han assolit les components de la Selecció Catalana Cadet Femenina després d’imposar-se, per 23 a 31, a Andalusia.

La Selecció Catalana Cadet Masculina, per la seva part, no ha tingut la mateixa sort i ha perdut la final, contra la Comunitat Valenciana, per 30 a 25, i ha finalitzat subcampiona de la categoria.

En la categoria infantil, totes dues seleccions han aconseguit la victòria a la darrera jornada. La Selecció Catalana Infantil Masculina ha guanyat el seu partit a Astúries, per 23 a 25, i ha finalitzat en cinquena posició; mentre que la Selecció Catalana Infantil Femenina ha superat Madrid, per 15 a 23, i s’ha penjat la medalla de bronze de la Copa d’Espanya.

En l’acte de lliurament de premis, la Real Federación Espanyola de Balonmano (RFEBM) ha fet oficial que la seu del Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques 2024 serà Catalunya, i comptarà amb la Federació Catalana d’Handbol com a principal entitat organitzadora. Una decisió que reforça la posició capdavantera de l’handbol català a l’estat.