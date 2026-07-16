GOLF
Matteo Sasdelli i Paula Jiménez, campions de Catalunya Absoluts
El campionat es va disputar a Perelada Golf aquest diumenge
El Campionat de Catalunya Absolut i de 2a Categoria 2026, disputat a Perelada Golf i puntuable per al World Amateur Golf Ranking (WAGR), ha finalitzat aquest diumenge.
La jornada ha tingut un desenllaç espectacular en la prova masculina, on Matteo Sasdelli s’ha proclamat campió després de superar Vicente Mestre en el primer forat del play-off, un cop tots dos van finalitzar les tres jornades empatats amb un total de 210 cops (-3). La tercera posició va ser per a Iván Ponsdomènech, a només un cop dels dos primers classificats, amb 211 impactes (-2).
En la competició femenina, Paula Jiménez es va adjudicar el títol absolut amb un total de 210 cops (-3). La jugadora va completar una sòlida darrera volta de 69 cops (-2), suficient per imposar-se amb sis cops d'avantatge sobre Claudia Lara Miravitlles, segona classificada amb 216 (+3).
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