El Mataró Parc Boet es proclama campió de la Lliga Catalana AON 2023 EBA

La Final de la Lliga Nacional Catalana AON 2023 EBA s'ha tornat a celebrar, per segona temporada consecutiva, a La Bisbal d'Empordà. Enguany, el Pavelló Municipal de la capital de la comarca del Baix Empordà ha estat l'escenari del partit que ha decidit el títol d'aquesta apassionant 42a edició, que ha comptat amb el protagonisme de l'amfitrió Sol Gironès Bisbal Bàsquet i del Mataró Parc Boet.

El Mataró Parc Boet s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana EBA en superar el Sol Gironès Bisbal Bàsquet per 73-90 en un partit molt atractiu i vistós, en què ha sobresortit la figura taronja Imanol Martínez com a flamant MVP de la final, acreditant un total de 8 punts, 10 rebots i 15 de valoració. Amb aquesta victòria, el Boet Mataró suma el seu primer títol en aquesta competició i estrena el seu palmarès en un Pavelló Municipal amb un ambient de gala.

El duel intens entre l'equip local, el Bisbal Bàsquet, i l'equip visitant, el Boet Mataró, ha començat amb un primer període ajustat. Malgrat que el bloc maresmenc ha iniciat amb anotacions fluïdes, l'aler bisbalenc Jaume Solé, el jugador referent en atac dels del Baix Empordà amb 18 punts en el primer període, ha aconseguit reduir distàncies al marcador (24-26). Al segon acte, el planter dirigit per Mario Lousame ha estat més agressiu, s'ha mostrat més encertat en atac i ha pogut generar molts avantatges en accions de bloqueig directe, on l'aler-pivot Antonio Ruiz ha trobat facilitats per encistellar i ha enlairat els maresmencs, que han marxat a la mitja part amb un electrònic favorable de 46-57.

A la segona part del partit, els dos conjunts han incrementat molt la intensitat de les seves defenses, sobretot el quadre maresmenc per a intentar aturar el recital ofensiu de Solé (29 punts), ben secundat per un Lamin Dibba (10 punts i 11 rebots) castigat per les faltes. La rotació taronja, guiada per la bona direcció de joc dels bases Bernat Alvarez i Pol Bassas, han lligat en curt el matx, amb la capacitat anotadora de Ruiz i d'Adrian Sanchez i el treball gremial de l'MVP Imanol Martínez, autor de 8 punts, sense cap error, i 10 rebots.

L'actual campió de la competició és el filial del Barça en vèncer l'amfitrió Sol Gironès Bisbal Bàsquet per 75-67 en un equilibrat encontre pel títol que va albergar el Pavelló Municipal La Bisbal d'Empordà.