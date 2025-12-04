CICLISME
Masquefa vibra amb una nova cita de la Copa Catalana de Ciclocròs
Uns 230 ciclistes van protagonitzar el Ciclocròs Vila de Masquefa, una prova de la Copa Catalana que va oferir un gran espectacle en totes les categories. En elit/sub-23, Marc Romero (Bike Garraf) va imposar-se per només tres segons a David Domínguez, mentre el millor sub-23 va ser Aleix Casanovas. En fèmines, victòria clara de la sub-23 Laia Bosch (Massi Baix Ter), per davant d’Alba Lara i la júnior Foix Miquel.
La jornada també va coronar els campions màster, júnior i cadets, i va reunir nombrosos ciclistes de promoció, des de prebenjamins fins a infantils, reforçant el caràcter formatiu del ciclocròs català.
Masquefa va ser l’antepenúltima prova del circuit, que afronta el seu tram final abans del Campionat de Catalunya a Manlleu i la cloenda a Balaguer.
