Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
De JongEA Sports FCClasificación Tour de FranciaEtapa 19 Tour de FranciaRodriFichajes BarcelonaAdeyemiBarcolaMercado de fichajesLaporteArgentinaGuardiolaCampeonato España AtletismoHorarios F1Lamine Yamal estudiosÁlex BaenaDjokovicVelada Año IbaiPróximo partido EspañaCamiseta dos estrellas EspañaPartidos pretemporadaBarça pretemporadaElectricistaCubarsí estudiosJuan Carlos, dueño de un bar en RocafondaPedri padresAbuela LamineLaporte infanciaPlayStationPS Plus AgostoPokémon TCGOutdoor
instagramlinkedin

PADEL

Martín-Montoya s’imposen en la tercera prova del circuit de pàdel en cadira de rodes Ludomar Chocolate Passion

A la final van guanyar a la parella formada per Marc Garcia i Joan Camp per un doble 6-2

Els guanyadors recollint el trofeu

Els guanyadors recollint el trofeu / UFEC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
SPORT.es

SPORT.es

José Luis Montoya ‘Monty’ i Pau Martín s’han proclamat vencedors de la tercera cita del Circuit de Pàdel en Cadira Ludomar Chocolate Passion. Les pistes de l’Oxygen Sports Club de Martorelles han estat l’escenari on s’ha disputat aquesta competició, organitzada per la Federació Catalana de Pàdel (FCP).

Martin-Montoya s’han vist les cares en la final davant de Marc Garcia i Joan Camp, als que han derrotat per un doble 6-2. Els campions han accedit a la final després de desfer-se per un doble 6-1 en semifinals a la parella formada per Susana Rodríguez i Isaac Mateos, mentre que els finalistes s’han imposat en semifinals per 6-4 i 6-1 a Jordi Gotzens i Manuel López.

Noticias relacionadas

La pròxima cita del Circuit de Pàdel en Cadira Ludomar Chocolate Passion tindrà lloc a les pistes del Club Júnior 1917 de Sant Cugat, el 17 d’octubre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lamine Yamal (19 años) reflexiona sobre sus estudios: 'Un día le dije a mi madre: ‘Voy a ir al cole, pero no voy a hacer nada y voy a prepararme para el entrenamiento de la tarde’. Ella no lo entendía
  2. La salida de Ferran Torres del Barça se calienta: su renovación es ya muy complicada
  3. El Real Madrid ya tiene el 'sí' de Rodri
  4. Arabia Saudí vuelve a la carga: Trincão, Summerville... ¿y Dembélé?
  5. Sorpresa Vlahovic: aceptaría bajar ya sus demandas económicas
  6. Pau Cubarsí (19 años), sobre sus estudios universitarios: 'No he tenido tiempo de darme cuenta de lo que estoy haciendo, pero con los años me voy a dar cuenta
  7. Terzic, sobre Laporte y el Barça: 'Creo que no es una historia nueva, quizás con otro nombre
  8. Mendes llega a Barcelona para reunirse con Deco y Echevarría

Martín-Montoya s’imposen en la tercera prova del circuit de pàdel en cadira de rodes Ludomar Chocolate Passion

Martín-Montoya s’imposen en la tercera prova del circuit de pàdel en cadira de rodes Ludomar Chocolate Passion

El Perfil Opta de Barcola, ¿destino a Liverpool o Barcelona?

Doblet d'or i bronze europeu per al català Ladimir Mayorov amb només 12 anys

Doblet d'or i bronze europeu per al català Ladimir Mayorov amb només 12 anys

La UFEC apropa les oportunitats de projectes europeus a les federacions i clubs esportius catalans

La UFEC apropa les oportunitats de projectes europeus a les federacions i clubs esportius catalans

"Lo de Argentina es intolerable, no se puede permitir"

"Lo de Argentina es intolerable, no se puede permitir"

Penélope Cruz (52 años), sobre sus estudios: "Cuando empecé interpretación a los 15 años, lo compaginé con el cole y con tres horas de ballet"

Penélope Cruz (52 años), sobre sus estudios: "Cuando empecé interpretación a los 15 años, lo compaginé con el cole y con tres horas de ballet"

Lío a la vista con De Bruyne: "No tiene que tomar ninguna decisión"

Lío a la vista con De Bruyne: "No tiene que tomar ninguna decisión"

Carapaz: "Volver a ganar me ha costado mucho"

Carapaz: "Volver a ganar me ha costado mucho"