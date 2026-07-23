PADEL
Martín-Montoya s’imposen en la tercera prova del circuit de pàdel en cadira de rodes Ludomar Chocolate Passion
A la final van guanyar a la parella formada per Marc Garcia i Joan Camp per un doble 6-2
José Luis Montoya ‘Monty’ i Pau Martín s’han proclamat vencedors de la tercera cita del Circuit de Pàdel en Cadira Ludomar Chocolate Passion. Les pistes de l’Oxygen Sports Club de Martorelles han estat l’escenari on s’ha disputat aquesta competició, organitzada per la Federació Catalana de Pàdel (FCP).
Martin-Montoya s’han vist les cares en la final davant de Marc Garcia i Joan Camp, als que han derrotat per un doble 6-2. Els campions han accedit a la final després de desfer-se per un doble 6-1 en semifinals a la parella formada per Susana Rodríguez i Isaac Mateos, mentre que els finalistes s’han imposat en semifinals per 6-4 i 6-1 a Jordi Gotzens i Manuel López.
La pròxima cita del Circuit de Pàdel en Cadira Ludomar Chocolate Passion tindrà lloc a les pistes del Club Júnior 1917 de Sant Cugat, el 17 d’octubre.
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