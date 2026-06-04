LLUITA
Marta Recuero, històric bronze català al Campionat d’Europa
La lluita catalana segueix consolidant el seu creixement a les categories inferiors i va tornar a pujar al podi continental gràcies a l'extraordinària actuació de Marta Recuero al Campionat d'Europa U15 disputat a Samokov (Bulgària).
La lluitadora del Club Lluita Ripollet va conquistar el bronze a la categoria de 58kg després de completar un gran torneig en la seva primera gran competición internacional.
Recuero va superar amb autoritat la polonesa Szczerbiak a vuitens de final (12-2). A quarts de final va arribar l'única ensopegada, davant la neerlandesa Reijnen, únic obstacle camí al podi.
L’atleta catalana es va imposar a la repesca davant la finlandesa Hietaniemi ( 14-11) i, ja a la final pel bronze, Recuero no va donar opció a la bielorussa Dudko i es va confirmar un metall històric per a la lluita catalana.
A més de Marta Recuero, també van participar Yura khachatryan (U15), Salvador Martínez (U17), Eduardo Recuero (U17) i Samvel Abrahamyan (U17).
En nom de la Federació Catalana, el seu president, Juan Carlos Ramos, felicita a Marta Recuero per aquest enorme èxit personal i per al futur de la lluita catalana, i als atletes catalans que també ens van representar a tot un Campionat d’Europa.
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