Marta Cano lidera la selecció catalana al Campionat d’Espanya de Ciclocròs

La selecció catalana de ciclocròs ha destacat en el Campionat d’Espanya, disputat al circuit d’As Pontes, Galícia, un escenari que s’ha convertit en un fangar exigent a causa de les condicions meteorològiques. La competició, marcada pel fang i la duresa del traçat, ha estat un repte que l’equip català ha afrontat amb determinació.

El resultat més rellevant ha estat el de Marta Cano, que ha aconseguit el subcampionat d’Espanya sub 23 en el seu segon any a la categoria, consolidant-se com una de les grans promeses del ciclocròs estatal. Cano, també campiona d’Espanya sub 23 en XCO, ha demostrat el seu talent en una cursa de menys a més, superant rivals fins a assolir una destacada sisena posició absoluta i quedant-se a només 14 segons de la campiona de la seva categoria, Marta Beti.

La competició per equips va començar amb el Team Relay, on Catalunya va lluitar pels primers llocs fins a assolir una meritòria cinquena posició. En aquest format, la selecció va comptar amb esportistes destacats com Jofre Cullell, Carlos Gámez i Oriol Domènech, entre d’altres.

Per la seva banda, Martí Collell va brillar amb una vuitena posició en la prova cadet masculina, mentre que altres integrants de l’equip també van obtenir resultats destacats en les diferents categories. Entre aquests, Oriol Domènech, en màster 30, va ser 22è, i Joan Antoni Asensio es va proclamar campió d’Espanya màster 50B representant el seu club.

L’última jornada va tenir moments d’intensitat, amb Martí Martínez assolint una quarta posició molt ajustada en la prova juvenil masculina, a només 14 segons del podi.

La gran alegria final va arribar amb Jofre Cullell, que competint sota el mallot del seu equip, BH Coloma Team, va assolir el subcampionat d’Espanya en categoria absoluta. Només el campió d’Europa i múltiple vencedor estatal Felipe Orts va superar el català, que ha reafirmat el seu excel·lent estat de forma després de proclamar-se recentment campió de Catalunya.

Pere Uyà, responsable de la Comissió de Ciclocròs i tècnic de la selecció, ha valorat positivament els resultats: «Ha estat un dels circuits més durs que he vist mai, i això ens ha condicionat. Crec que en condicions més favorables hauríem pogut aconseguir millors resultats, però estem molt satisfets amb les medalles de Marta i Jofre i amb l’esforç de tot l’equip.»