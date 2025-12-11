RUGBY
Marie Teixidor, primera dona en presidir la Federació Catalana de Rugby
La Federació Catalana de Rugby (FCR) arrenca una nova etapa després que l’Assemblea General votés Marie Teixidor com a nova presidenta de la FCR.
Marie Teixidor (65 anys, Argelés) es converteix d’aquesta manera en la primera dona en presidir la Federació Catalana de Rugby en els 102 anys d’història de l’entitat, una responsabilitat que afronta amb molta il·lusió: “El que més em motiva és que tots els valors del nostre esport en què crec fermament els podré aplicar des de la primera línia”.
La candidatura de Teixidor va ser l’escollida per l’Assemblea General Extraordinària en les eleccions per decidir la Junta Directiva dels propers quatre anys. La nova presidenta va rebre 22 vots (54%), mentre que la candidatura de David Deosdad en va rebre 16 (39%), i 3 clubs es van abstenir (7%).
Marie Teixidor ha estat vinculada al rugby des de petita al seu poble natal d’Argelés, on l’esport ovalat era una qüestió cultural, gairebé religiosa. Afincada a Rubí des del 1984, Teixidor ha presidit els Carboners de Terrassa des del 2019 fins el 2025, i també ha estat Vocal de l’anterior Junta Directiva de la FCR.
Ara però, la mirada està posada en el futur immediat del nostre esport: “El pal de paller per a nosaltres són les escoles de rugby. Per això promourem més el programa Rugby 100, que s’implementa a la Federació des de fa unes temporades i creiem que és clau per captar més nens i nenes a través de la potenciació dels nostres valors. No només formem jugadors, sobretot formem persones”.
Pel que fa a les urgències del nostre rugby, Teixidor té clares les prioritats: “Després de reunir-nos amb tots els clubs, la gran preocupació compartida és el preu de l’assegurança mèdica. Tenim algunes solucions pensades i les volem posar en pràctica”.
“També posarem el focus en els clubs més humils” assegura la nova presidenta de la FCR, “La meitat dels clubs catalans tenen menys de 60 fitxes i molts problemes per prosperar. Ajudarem a aquests clubs perquè aixequin el vol”.
Aquest darrer missatge va en consonància amb la visió que té la nova Junta Directiva sobre què ha de fer la FCR: “La Federació Catalana de Rugby no és res més que la casa de tots els clubs de rugby de Catalunya i ens posem des d’ara mateix al seu servei per avançar i créixer junts”.
- Real Madrid - Manchester City, en directo: Champions League hoy, en vivo
- Así queda la clasificación de la Champions League tras la jornada 6
- Lo que no se vio del Madrid - City: Guardiola 'meó' con la suya, Zidane estuvo en el Bernabéu y el club silenció la pitada
- El superordenador de Opta deja al Barça fuera del top 8 de la clasificación de la Champions
- Flick: 'Lamine ha tenido una pequeña decepción, pero es normal
- Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, sobre el Athletic Club: 'Es una discriminación intolerable; hasta podría ser ilegal
- Lo que no se vio del Barça - Eintracht: Ovación a Ter Stegen, Koundé y CAT, Eric haciendo de capitán...
- La convocatoria del Madrid para recibir al Manchester City...con Mbappé