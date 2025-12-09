Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ESQUÍ DE MUNTANYA

Maria Costa i Ot Ferrer posen peu i mig als Jocs

La Copa del Món d’esquí de muntanya s’ha iniciat aquest cap de setmana als Estats Units a l’estació de Solitude a Utah amb les places olímpiques en joc

Maria Costa i Ot Ferrer posen peu i mig als Jocs

Maria Costa i Ot Ferrer posen peu i mig als Jocs / UFEC

SPORT.es

SPORT.es

Maria Costa, ha entrat a la final de la primera i decisiva prova de la Copa del Món d’Esquí de Muntanya i ha aconseguit, seguint els criteris marcats per la FEDME, la segona plaça de l’equip de l’estat espanyol. Costa ha realitzat unes classificatòries pràcticament perfectes i ha entrat sisena a la final després d’un bon inici. Maria Costa, que ja va ser la primera medalla d’or, en uns Jocs d’Hivern de la Joventut, torna a fer història convertint-se en la primera catalana en classificar-se pels Jocs Olímpics en esquí de muntanya.

Marta Garcia (CE Cerdanya Pirineus) no ha tingut tanta sort i no ha aconseguit entrar a la primera final de la temporada. La cerdana es queda a les portes de la cita olímpica.

En categoria masculina el nom propi ha estat el d’Ot Ferrer. El berguedà, ha aconseguit entrar a la final guanyant les seves dues sèries prèvies i amb una autoritat espectacular.

Ferrer ha comprat el bitllet pels Jocs després de classificar-se per la final i superar a la semi-final al basc Iñigo Martínez que lluitava amb el català per la plaça olímpica. A la final un accident ha deixat sense opcions a Ot Ferrer que ha vist com quedava tancat i queia en el primer tram del circuit.

El millor català ha estat el jove Biel Pujol (GE Ter-Guilleries) que ha entrat a la final i ha entrat cinquè a meta amb una bona jornada del corredors català que aquesta temporada competirà encara en categoria U23. Cal destacar que Marc Radua ha entrat també a semi-finals.

A l’espera de la confirmació oficial per part de la FEDME, Maria Costa i Ot Ferrer acompanyaran a Oriol Cardona (Ski Club Camprodon) i a l’andalusa Ana Alonso com a representació de l’estat espanyol a Milano-Cortina.

