PATÍ DE VELA
«A MAR és espectacular» i MARE uneixen navegació i conservació marina durant la Volta a Menorca en Patí de Vela
La regata reuneix vuit navegants que recorren unes 85 milles nàutiques al voltant de Menorca navegant únicament amb la força del vent
«A MAR és espectacular» i MARE col·laboren en la desena edició de la Volta a Menorca en Patí de Vela amb una peça audiovisual que posa en valor la navegació sostenible i la conservació del medi marí. La regata, organitzada pel Club Patí Vela Barcelona i la UFEC entre el 13 i el 17 de juliol, reuneix vuit navegants que recorren unes 85 milles nàutiques al voltant de Menorca navegant únicament amb la força del vent.
El vídeo combina imatges del documental Sense Timó. Per un mar lliure de plàstics, cedides per «A MAR és espectacular», amb enregistraments submarins de MARE, projecte audiovisual impulsat per la Fundació Marilles. La peça acompanya les diferents etapes de la Volta i mostra tant la navegació silenciosa en patí de vela com la biodiversitat marina que s'amaga sota les aigües de Menorca, convidant a descobrir la riquesa i la fragilitat dels seus ecosistemes.
La iniciativa reforça el compromís compartit de promoure una relació més respectuosa amb la mar. Coincidint amb el desè aniversari de la Volta a Menorca, aquesta col·laboració reivindica una manera de navegar connectada amb la natura i recorda que protegir el medi marí comença per conèixer-lo i valorar-lo.
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