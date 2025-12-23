Mantenir-se actiu durant les festes. Una bona oportunitat per incorporar hàbits saludables
Les festes nadalenques, dates que tradicionalment van associades a tenir més temps lliure per descansar i a llargues estones asseguts al voltant d’una taula, poden ser una ocasió idònia per incorporar hàbits actius i saludables.
El temps lliure i el ritme de vida menys accelerat faciliten que moltes persones puguin dedicar-se a activitats que durant l’any queden fora de la rutina diària. Entre elles, fer més exercici es consolida com un propòsit accessible i amb potencial per mantenir-se un cop passades les festes.
No calen grans esforços per incorporar activitat física durant les festes. Accions diàries ben planificades poden tenir un impacte positiu en la teva salut:
· Fer les compres a peu i amb carretó implica activació muscular i un treball de tracció.
· Desplaçar-se caminant per visitar familiars i amics sempre que la distància ho permeti.
· Fer aperitius o postres de peu, i aprofitar les converses per fer un petit passeig abans o després dels àpats.
· Evitar espais tancats massa temps, especialment en períodes de major circulació de virus, i prioritzar activitats breus a l’aire lliure.
· Participar activament en el muntatge de les festes: parar taula, organitzar l’espai o ajudar en les preparacions també són formes de moure’s.
· Quedar a uns carrers del restaurant per arribar-hi caminant i tornar igualment a peu, si es menja fora de casa.
Incloure tots els membres de la família -des dels més petits fins als més grans- en aquestes activitats ajuda a fer-les més significatives i saludables per al conjunt del grup.
Exercicis senzills per fer a casa
Per a les persones que no volen o no poden sortir, fer exercicis bàsics de mobilitat articular, estiraments i treball de força suau són suficients per carregar-se d’energia, sentir-se bé i evitar el sedentarisme. Algunes propostes fàcils de fer:
- Enforteix les cames: fer 20 esquats cada dia i pujar sempre que es pugui per les escales.
- Braços i esquena forts: fer almenys 3 dies a la setmana 12-15 repeticions de flexions de braços a la paret o planxes al terra. Carregar les bosses de la compra també ajudarà.
- Cor fort: ballar l'estil que més t'agradi. Una cançó seguida sense parar, cada dia.
Qualsevol d’aquests exercicis, realitzats de manera regular, aporta beneficis a curt i llarg termini.
Regals que promouen l’activitat física
Les festes nadalenques són un bon moment per fer regals que fomenten un estil de vida actiu:
· Material esportiu: bandes elàstiques, màrfegues, peses o equips per a activitats a l’aire lliure.
· Roba esportiva: peces tècniques, calçat adequat o roba còmoda per fer exercici.
· Entrades o vals a equipaments esportius o centres de benestar.
· Sessions o xecs regal per a revisions medicoesportives o entrenadors personals.
· Experiències actives: rutes guiades, excursions, cursos o esports d’aventura.
· Aparells tecnològics per fomentar l’activitat: polseres o rellotges intel·ligents.
A més, hi ha regals que tenen molt valor com, per exemple, acompanyar una persona sedentària a caminar, compartir activitats actives amb algú que ho necessita o organitzar jocs de moviment per a tota la família. El més important no és comprar, sinó crear oportunitats per moure’s i estar junts.
Un moment clau per instaurar nous hàbits
Molts professionals de la salut coincideixen que el període de festes nadalenques pot ser un punt d’inflexió per iniciar rutines més actives. Petits canvis -caminar més, jugar dempeus, fer estiraments, fer exercici a casa- poden marcar la diferència i ajudar a encarar l’any amb més energia i benestar.
Finalment, cal recordar que les festes no són una cursa per “fer-ho tot”: cal parar, gaudir i escoltar el cos. Moure’ns, compartir, cuidar-nos i fer els propòsits pel nou any perquè sigui més actiu, equilibrat i saludable.
