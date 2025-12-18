CICLISME
Manlleu corona els campions de Catalunya de ciclocròs
Manlleu (Osona) va ser l’escenaridel Campionat de Catalunya de ciclocròs, disputat en el marc del Trofeu Joan Soler i amb prop de 300 participants. El fred i la boira van marcar una matinal exigent en un circuit renovat i molt ràpid.
En categoria absoluta masculina, Aleix Casanovas (Ilerdense SC) es va proclamar campió de Catalunya després d’un intens duel amb Marc Romero. En femení, Marta Cano (TrekFuture Racing) va revalidar el títol català per tercera temporada consecutiva, mentre que la victòria de la prova va ser per a la nord-americana Vida Lopez de San Roman.
En categoria júnior, Marc Javierre (SqadraSterrato) es va imposar amb autoritat, i en cadets el títol va ser per a Dídac Reyes (Terres de Lleida CC). En màster 40, Bernat Pou (Cicles Vic CC) es va endur el mallot de campió, mentre que Francesc Xavier Carnicer (Massi CC) va fer-ho en màster 50.
El campionat va confirmar el bon moment del ciclocròs català, amb curses molt disputades i una gran resposta de participació a Manlleu.
