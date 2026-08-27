ESCACS
L'Open Internacional d’Escacs de Sants bat el seu rècord amb gairebé 800 esportistes i 54 banderes
El torneig d'escacs consolida el seu èxit nacional amb 774 participants i 54 nacionalitats
La 27a edició de l'Open Internacional d'Escacs de Sants - Ciutat de Barcelona ha aconseguit una xifra rècord de 774 esportistes amb 54 banderes diferents, i es consolida així com el torneig d'escacs amb major participació de tot l'Estat espanyol i el segon més gran de tot Europa.
Amb participants d'arreu del món, el torneig ofereix una estructura inclusiva repartida en tres grups (A, B i C), permetent competir tant a grans mestres com a esportistes aficionats. La participació estrangera frega el 45 % del total “i això ens fa ser més internacionals que mai", ha explicat David Ayza, director de l'Open, que reivindica l'equilibri entre l'arrelament al barri i el nivell competitiu. Molts dels inscrits són joves que busquen normes internacionals, entre ells Marc Barceló, doble campió del món sub-10.
A més, per tal de garantir una experiència accessible i inclusiva, el campionat disposa d'una sala específicament habilitada amb material adaptat per a participants invidents, així com de les facilitats necessàries per a la participació d'esportistes amb paràlisi cerebral, que competeixen acompanyats pels seus assistents.
El campionat, organitzat per la Federació Catalana d’Escacs, s’emmarca dins de la VI Setmana Catalana de l’Esport, una iniciativa promoguda per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), amb el suport del Departament d’Esports. César Tovar, representant territorial d'Esports de la Generalitat de Catalunya, ha afirmat que “la qualitat dels participants posiciona Barcelona i Catalunya com a referents d’un esdeveniment esportiu d’escacs al màxim nivell mundial”.
La secretària general de la UFEC, Isabel Pérez, ha destacat que “la Setmana Catalana és un gran exemple de la diversitat de l'esport català i de la seva capacitat organitzativa. Hem vist créixer amb nosaltres aquest Open i avui és un referent internacional".
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