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ESPORT CATALÀ

Lluís Noguera aconsegueix quatre medalles al Campionat d’Europa Sènior d’Esquí Nàutic

Roger Ballús ha obtingut la medalla de bronze en eslàlom i Jordi Ballús (+45) ha assolit la sisena posició en eslàlom

Lluís Noguera aconsegueix quatre medalles al Campionat d’Europa Sènior d’Esquí Nàutic

Lluís Noguera aconsegueix quatre medalles al Campionat d’Europa Sènior d’Esquí Nàutic / UFEC

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Sport.es

L'esquí nàutic català ha signat una brillant actuació al Campionat d'Europa Sènior, celebrat de l'1 al 5 de setembre a Fischlham (Àustria). La delegació catalana, formada per Lluís Noguera, Roger Ballús i Jordi Ballús, ha competit amb gran èxit en les categories Sènior +35 i +45.

El gran protagonista ha estat Lluís Noguera (+35), coronat com a millor esquiador del campionat després de conquerir quatre medalles. L'esquiador català s'ha proclamat campió d'Europa en les modalitats de figures i combinada, i ha sumat dues medalles de plata en eslàlom i salts, fent podi en totes les proves.

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En aquesta mateixa categoria, Roger Ballús ha obtingut la medalla de bronze en eslàlom. Per la seva banda, Jordi Ballús (+45) ha assolit la sisena posició en eslàlom, tancant una gran temporada on també va aconseguir el bronze al Campionat del Món del Canadà.

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