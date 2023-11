Lluc Macià i Rut Monsech, el bronze dels estatals

La Selecció Catalana d’Escalada, torna de Madrid amb bons resultats del Campionat Estatal d’Escalada i Paraescalada. Un campionat que ha comptat amb la participació de fins a set esportistes seleccionats en la categoria absoluta i set membres més del CTEEC

La Selecció Catalana d’Escalada, encapçalada pel seleccionador Ivan Terricabres, torna de Madrid amb bons resultats del Campionat Estatal d’Escalada i Paraescalada. Un campionat que ha comptat amb la participació de fins a set esportistes seleccionats en la categoria absoluta i set membres més del CTEEC (Centre de Tecnificació d’Escalada Esportiva de Catalunya).

El millor resultat el va obtenir Lluc Macià, qui va destacar en la competició amb una tercera posició a la general. El seu germà, Lau Macià, va estar a només un moviment de tancar el TOP 5 a les finals.

En la categoria femenina, Rut Monsech va penjar-se la medalla de bronze, mentre que Aida Torres va acabar en el quart lloc, empatant amb la seva companya de selecció. A més a més, Lluc Macià i Lucia Miranda van penjar-se la medalla de plata i de bronze respectivament a la classificatòria sub20.

D’altra banda, a la sub 16, Bernat Munné va obtenir el cinquè lloc amb un 15+ en empat amb el quart classificat. En la categoria femenina, les escaladores catalanes van dominar la classificatòria, copant els quatre primers llocs. Geila Macià es va imposar com a campiona, seguida per Júlia Benach en segon lloc, Emily Charlott Pescetto en tercer lloc i Aina Vila en quart lloc.

En la categoria sub 14, Biel Serra, qui va ser convocat amb la selecció juvenil a la Copa Estatal a A Corunya, va obtenir el tercer lloc en el podi. També en la mateixa categoria, l’escaladora catalana Maia Martínez es va penjar la medalla de plata.

Pel que fa a la competició de paraescalada, Albert Guardia, vigent campió de Catalunya, s’ha imposat a la AL2, una de les categories més competitives, per davant del veterà Urko Carmona. Roger Bergada s’ha estrenat al estatal amb una medalla de bronze.