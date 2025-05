Llobera-Cano i Solà-González guanyen el Super Gran Slam del Club Esportiu Valldoreix

Alvaro Solà i Ferran González en homes i Ares Llobera i Maite Cano en dones han ocupat la plaça més alta del podi en el Super Gran Slam celebrat al Club Esportiu Valldoreix. Una competició corresponent al Circuit Absolut Audilegem on hi han participat un total de 225 parelles.

La sorpresa a Primera masculina l’han donat Alvaro Solà i Ferran González, parella que mai havia disputat una final de Super Gran Slam. En un duel espectacular davant d’Albert Roglan (vencedor a Valldoreix el 2024) i de Jan Masferrer, els joves vencedors s’han emportat el títol tot i perdre el primer set per 2-6, i remuntar els dos següents per 7-5 i 7-6.

A Primera femenina la victòria ha estat per la parella formada per Ares Llobera i Maite Cano. Les campiones s’han imposat en la final per 6-3 i 6-2 a Cristina Rodríguez i Eva Vives