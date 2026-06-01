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PADEL

Llobera-cano i Monné-bueno s’imposen en el Gran Slam del CT Monterols

Primera categoria del quart Gran Slam del Circuit Absolut Audilegem de pàdel

Primera categoria del quart Gran Slam del Circuit Absolut Audilegem de pàdel / UFEC

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Marc Monné amb Ferran Bueno, i Maite Cano amb Ares Llobera, s’han proclamat campions de Primera categoria del quart Gran Slam del Circuit Absolut Audilegem de pàdel, celebrat al Club Tennis Reus Monterols amb 83 parelles participants.

A Tercera masculina, Francesc Xavier Roca i Jordi Vives van guanyar la final.

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