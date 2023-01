Tot a punt per una nova edició de la Lliga Catalana de quad rugbi

Aquest dissabte 14 de gener comença una nova edició de la Lliga Catalana de quad rugbi, organitzada per la Federació Catalana d' Esport Adaptat a Catalunya, entre els tres equips catalans al Complex El Vell Congost de Manresa

El Manresa WR, els Spartans WR i el BUC Barcelona jugaran durant dos caps de setmana la Lliga Catalana, i aquest dissabte es disputa la primera jornada de la competició amb els següents horaris dels partits: 10h : BUC Barcelona vs Spartans Granollers; 13h : Manresa WR vs Spartans Granollers; 16h : Manresa WR vs BUC Barcelona.

El Barcelona Universitari Club és l’actual campió de la competició, després de guanyar la 1ª edició de la Lliga Catalana de rugbi en cadira de rodes que va finalitzar el passat mes d’abril.