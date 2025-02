David Puig brilla a LIV Golf d'Adelaida amb un gran resultat individual i una victòria per equips

David Puig ha signat una de les seves millors actuacions al circuit saudita LIV Golf després d’aconseguir un destacat quart lloc en solitari al torneig d'Adelaida (Austràlia) i contribuir al triomf del seu equip, els Fireballs.

En la competició individual, Puig ha brillat amb una volta espectacular de 67 cops (-5), sumant set birdies i només dos bogeys, fet que l’ha impulsat fins a un impressionant quart lloc amb un total de -9. Només tres jugadors han aconseguit superar-lo: el campió del torneig, Joaquín Niemann (-13), i els seus perseguidors Carlos Ortíz i Abraham Ancer (-10).

Els Fireballs ratifiquen la victòria

L’alegria de Puig no s’ha limitat al gran resultat individual, ja que els Fireballs han aconseguit una victòria contundent en la competició per equips amb un total de -21. La gran actuació d’Ancer (-10), Puig (-9) i Sergio García (-4), sumada a la contribució del nouvingut Luis Masaveu, ha estat clau per superar els Legió XIII de Jon Rahm (-15) i l’exequip de Puig, els Torque (-13).

Amb aquesta victòria, els Fireballs ja sumen cinc títols i es converteixen en l'únic equip que ha guanyat en quatre continents. Puig, per la seva banda, continua consolidant-se com un dels jugadors més prometedors del circuit i cada cop s'acosta més al seu primer triomf individual al LIV Golf.