Lino Garcia i Antonio Sabate, campions de Catalunya Sèniors de Pistola Velocitat

Mollet del Vallés ha acollit el Campionat de Catalunya de Pistola Velocitat en la categoria Sèniors. Com a campió, va finalitzar Lino Garcia (del Tir Esportiu Barcelona), per davant d’Emilio Manzano (també del Tir Esportiu Barcelona) i Pedro Gabriel (del Tir Esportiu Mataró). A la categoria de Veterans, triomf per a Antonio Sabate (del Club de Tir Olímpic Lleida).