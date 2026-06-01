FEEC

Lídia Puyals i Jordi Bolet es posen la corona de les verticals a la Cara Amon

La 17a edició de la Cara Amon s’ha disputat aquest cap de setmana a Barruera (La Vall de Boí). La prova, coneguda per la seva duresa extrema amb 4,7 km i 1.400 metres de desnivell positiu, ha estat marcada per una calor sufocant que ha obligat els atletes a progressar de quatre grapes en alguns trams.

En la categoria femenina, Lídia Puyals ha dominat amb autoritat, convertint-se també en la nova líder de la Copa Catalana. Clàudia Sarrate (UE Vic) ha aconseguit subcampionat, mentre que Rosa Maria Nieto (CE UECAnoia) ha tancat el podi.

En la categoria masculina, Jordi Bolet ha revalidat el títol nacional i s'ha col·locat a un sol campionat d'igualar el rècord històric de tres títols consecutius. Bolet ha dominat la cursa de principi a fi, distanciant-se a partir dels 1.000 metres de desnivell. El podi masculí l’han completat el jove Oriol Gibert (CE UECAnoia) en segona posició i Arnau Antich (CE Gràcia) en la tercera.

Finalment, en les categories de formació, Carla Valldeoriola i Joan Guiteras s'han imposat en la categoria juvenil, mentre que Uma Plans i Albert Soler han estat els guanyadors en la categoria júnior. Els trofeus han estat lliurats per Ramon Regí, responsable de la FEEC.

