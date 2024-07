Les Torres-Rubí UP i Gran Via CP campions de la Lliga Nacional Catalana

Celebrat el Play-off de la Lliga Nacional Catalana a les instal·lacions del Club de Petanca Pubilla Cases. En categoria masculina el Gran Via CP s'han proclamat campions després de superar per una sola partida en el còmput global a Las Torres-Rubi UP.

El tercer lloc ha sigut pel Prat CP amb 9 partides guanyades de 14. En categoria femenina les campiones han sigut les jugadores del CP Les Torres-Rubí.