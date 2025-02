Les semifinals dels Campionats de Catalunya Universitaris 2025 ja tenen protagonistes

Després d'una intensa competició, ja es coneixen els equips classificats per a les semifinals en totes les disciplines esportives.

La segona fase dels Campionats de Catalunya Universitaris (CCU) 2025, organitzats enguany per la Universitat Rovira i Virgili (URV), ha arribat al seu final després de les jornades celebrades els dies 6, 11, 12 i 13 de febrer.

Els equips que han aconseguit el pas a les semifinals del 5 de març han estat:

En la categoria de bàsquet femení, les universitats UAB, UB, UIC i URV han aconseguit el pas a les semifinals després de demostrar un gran nivell de joc en la fase prèvia. Pel que fa al bàsquet masculí, els equips de la UPC, URL, UAB i UB han destacat per la seva solidesa i han superat amb èxit els seus rivals.

En futbol femení, URV, UB, UdL i UdG han aconseguit el seu bitllet per a la següent fase, mentre que en futbol masculí, els equips de la UdG, UdL, UPF i URL han fet el mateix, consolidant-se com a favorits per al títol.

El futbol sala ha ofert grans moments de competició i les universitats classificades per a les semifinals han estat UB, UAB, UPC i UPF en la categoria femenina i UB, URL, UIC i UPF en la masculina.

Pel que fa a l'handbol, les semifinals femenines comptaran amb la participació de la UdL, UPF, UAB i UB, mentre que en la categoria masculina els equips classificats són UPF, UB, UAB i URL.

El rugbi també ha tingut una gran participació i encara falta disputar la tercera jornada. El dia 5 es continuarà amb el sistema de competició establert, i es definiran els quatre equips femenins i masculins que accediran a les semifinals. Posteriorment, el dia 11 es jugaran tant les semifinals com les finals.

Finalment, en voleibol femení, les universitats UPC, UIC, UAB i UB buscaran el pas a la final, mentre que en voleibol masculí, els equips de la UPC, UdL, UAB i UB faran el mateix.

Aquestes universitats han demostrat un gran nivell i han superat rivals molt competitius en la fase prèvia. Ara, totes elles lluitaran per arribar a la gran final, que se celebrarà el pròxim 11 de març. Els equips guanyadors de cada disciplina aconseguiran, a més del títol de campions de Catalunya, el bitllet per als Campionats d'Espanya Universitaris.

Els CCU 2025 han destacat novament per l'alta participació i el compromís de totes les universitats catalanes, fomentant l'esport i els valors de la competició saludable entre els estudiants universitaris. Amb la fase final a l'horitzó, l'expectativa i l'emoció continuen creixent per conèixer quins seran els nous campions universitaris de Catalunya.