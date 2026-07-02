Les seleccions Catalanes Infantil i Cadet Femenines, campiones d'Espanya al CESA 2026
El doble or aconseguit a Lugo confirma el gran moment del vòlei català de base
El Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques (CESA) 2026 ha acabat amb un èxit majúscul per al vòlei català. Les seleccions infantil i cadet femenines s’han proclamat campiones d’Espanya després de quatre dies de competició, emoció i màxima exigència a Lugo, situant Catalunya al capdamunt del panorama estatal i confirmant el gran moment que viu el vòlei de formació.
La jornada final va portar el desenllaç somiat per a l’expedició catalana. La selecció infantil femenina va ser la primera a aixecar el títol. Catalunya va completar un campionat impecable i va superar la Comunitat Valenciana a la gran final per un contundent 3-0, demostrant una superioritat que ja havia exhibit durant tota la competició.
Les catalanes van dominar totes les fases del torneig. Després d’una fase de grups perfecta, amb victòries davant Castella i Lleó, Canàries i La Rioja, l’equip va mantenir el nivell en les eliminatòries. La Regió de Múrcia als quarts de final i Galícia a les semifinals tampoc van poder aturar una selecció que arribava al partit pel títol amb confiança i que va confirmar la seva condició de favorita. El podi infantil femení el va completar les Illes Balears, que va protagonitzar una gran remuntada davant la selecció amfitriona, Galícia, en el partit per la medalla de bronze. Minuts després arribava el segon gran moment del campionat. La selecció cadet femenina també es va proclamar campiona d’Espanya després d’un camí més exigent, però igualment brillant. Catalunya va arribar a la final després de superar una semifinal d’infart davant Cantàbria, resolta al tie-break per un ajustadíssim 17-15.
A la final esperava Madrid. El partit va exigir màxima concentració i maduresa, però les jugadores catalanes van saber gestionar els moments complicats. Tot i cedir un set, l’equip no va perdre la calma i va recuperar el control del joc fins a assegurar una victòria que valia una nova medalla d’or. Amb aquest triomf, Catalunya aconsegueix el tercer títol consecutiu de campiona d’Espanya cadet femenina, consolidant un domini que confirma la solidesa del treball de base del vòlei català. Andalusia va completar el podi en aquesta categoria amb la medalla de bronze.
Els dos títols aconseguits a Lugo tenen un valor especial perquè arriben en dues categories diferents i davant rivals de màxim nivell. La selecció infantil ha imposat talent, regularitat i solidesa durant tot el campionat; la cadet ha demostrat caràcter, competitivitat i capacitat de resistència en els moments decisius, posant de manifest la bona salut del vòlei català femení. Les seleccions masculines també han completat una bona actuació i han finalitzat el campionat amb victòries importants. La selecció infantil masculina va acabar en una meritòria cinquena posició. Catalunya va completar una gran fase de grups, amb triomfs davant la Regió de Múrcia i Melilla, però es va quedar a les portes de les semifinals després de perdre contra Andalusia en un partit molt igualat resolt al tie-break.
L’equip va saber reaccionar i va tancar el campionat amb una gran actuació davant Madrid, a qui va superar per 3-1, demostrant la seva capacitat competitiva fins a l’últim punt. El podi infantil masculí va estar format per la Comunitat Valenciana, seguida d’Andalusia i Castella i Lleó. Per la seva banda, la selecció cadet masculina va finalitzar en la novena plaça. Els nois dirigits per Israel Martín van viure una fase de grups marcada per dos desempats molt ajustats que els van deixar fora de la lluita per les medalles, però van mantenir l’orgull i van acabar el torneig amb una victòria davant Extremadura. El podi cadet masculí va estar format per Andalusia, Canàries i Castella-la Manxa.
UN FUTUR QUE JA ÉS PRESENT
Més enllà dels resultats, el CESA 2026 deixa la sensació d’haver vist una generació preparada per competir al màxim nivell. Jugadors i jugadores amb talent, equips amb identitat pròpia i una mentalitat guanyadora que s’ha reflectit en cada partit disputat a Lugo. Dos títols d’Espanya, quatre seleccions competint fins al final i una setmana que quedarà gravada en la memòria del vòlei català. Catalunya torna de Lugo amb dos ors i la confirmació que el futur del vòlei català ja és una realitat.
- La gran apuesta de Deco: más talento emergente
- Así está el cuadro del Mundial 2026 en octavos: cruces, selecciones clasificadas y posibles rivales de España
- Todos los caminos llevan a Olise
- El Barça, cerca de cobrar un pastizal por Sergiño Dest
- Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
- Laporta anuncia ventas y confirma la 'operación salida' del Barça
- El Barça ficha a la nueva promesa del fútbol femenino que desafió a los chicos
- Cuti Romero quiere salir del Tottenham y apura sus opciones con el Barça