Les seleccions catalanes agafen el timó de la III Setmana Catalana de l’Esport

Quatre cites internacionals han sigut el motor esportiu del cap de setmana en una competició que ha arribat a l’equador en plena forma i amb un protagonisme creixent per a les seleccions catalanes, amfitriones de tornejos resolts amb molta emoció. És el cas, per exemple, del partit entre Catalunya i Polònia de korfbal corresponent a l’Interland 2023. Aquest torneig programa fins el cap de setmana vinent diversos partits oficials amistosos que serviran de preparació per al Mundial de Korfbal del proper mes d’octubre a Taipei.

El primer duel, disputat aquest diumenge a Terrassa, va tenir moltes alternatives i va viure una autèntica explosió ofensiva de les dues seleccions. Al final, el triomf es va quedar a casa i Catalunya es va imposar per un ajustat 23 a 22 davant l’equip mixt polonès.

El Vallès Occidental també ha acollit un altre torneig internacional que en aquest cas ha anat acompanyat del debut d’una nova selecció catalana, la de sittingvolley, que ha viscut la seva primera experiència competitiva davant els combinats de Bòsnia, Itàlia i Andalusia. El sittingvolley, un dels esports mixts que formen part dels Jocs Paralímpics, ha ofert un gran espectacle a Castellar del Vallès des de dissabte fins dilluns. La selecció catalana, com era lògic en un equip de nova formació, s’ha estrenat amb tres derrotes, però ha mostrat un nivell prometedor i ha estat capaç de guanyar un set tant a Bòsnia (vigent campiona d’Europa i bronze a Tòquio 2020) com a Andalusia. Els bosnians s’han endut el títol i Itàlia s’ha proclamat subcampiona.

Una altra cita amb destacada participació internacional es va viure al Berguedà durant quatre dies i va concloure amb una jornada final vibrant a Berga, amb un knock-out que va començar el divendres a primera hora del matí al barri de Santa Eulàlia abans de viure les semifinals i finals al centre de la localitat, amb la línia de sortida i d’arribada situada al bell mig de la Plaça de Sant Pere. La selecció catalana va plantar cara a 20 corredors procedents de nou països diferents, però finalment no va poder aconseguir endur-se la victòria, que va recaure en l’ucraïnesaOlenaBabych i en l’austríac MattiasReiner.

A més, diumenge es va donar el tret de sortida al RIC 2023, una gran trobada internacional d’espeleologia a Sant Joan de les Abadesses. Les mastersclass de Francisco Silva i Xavier Arregui van ser l’inici d’una setmana plena d’activitats en què destaquen les jornades tècniques de dones barranquistes a diversos indrets dels Pirineus.

Helena Arias, nom de present i futur

Un dels noms del cap de setmana és el d’Helena Arias, que va tornar a confirmar el seu potencial proclamant-se campiona de Catalunya en tir olímpic en la modalitat de carrabina matx, després d’assolir la puntuació més alta de tots els participants.

Arias, que somia en aconseguir el bitllet olímpic per a París 2024, ha estat enguany una de les científiques participants a la missió científica d’Hypatia per explorar les condicions de vida a Mart mentre entrenava per mantenir intacta la seva punteria. Diumenge va guanyar el títol en categoria femenina amb un total de 619,6 punts. Jaume Parés va imposar-se en categoria sènior, Daniel Atares va ser el millor veterà i Eric Constanzo el campió júnior.