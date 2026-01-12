Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Les Rookies marquen el ritme en l’estrena de la LCFA Femenina i triomf dels Dracs a la LCFA Júnior

L’arrencada de la LCFA Femenina 2025-2026 va confirmar que les Barberà Rookies, vigents campiones, seran un cop més les principals favorites per tornar a conquerir el títol. Les de Barberà del Vallès es van estrenar a la competició amb una contundent victòria davant les Barcelona Búfals (40-0), exhibint el seu potencial en un partit que van dominar des de l’inici.

La primera part va deixar el duel pràcticament resolt, amb un clar 26-0 al descans a favor de les vallesanes. Alba Izquierdo va liderar l’atac de les Rookies amb tres "touchdowns" i una conversió de dos punts, mentre que Elena Leiva també va tenir un paper destacat amb dos "touchdowns". Sabrina Marques va completar l’anotació vallesana amb un altre "touchdown" i una conversió de dos punts.

La LCFA Júnior també va ser protagonista del retorn a la competició després de l’aturada nadalenca. Badalona Dracs i L’Hospitalet Pioners es van enfrontar a Montigalà (Badalona) en partit ajornat de la primera jornada, que es va saldar amb victòria badalonina per 20-0. Tot i la diferència en el marcador final, el duel va estar marcat per la igualtat durant molts minuts. Al descans, tot restava obert (6-0) i no va ser fins als darrers compassos del partit que els Dracs van poder segellar el triomf. Els tres "touchdowns" del conjunt badaloní els van signar Eloi Santisteban (2) i Zion Soler, mentre que Iván Fernández va transformar dos punts extra.

