Les finals de la Copa Príncipe i la Copa Princesa, a tocar dels equips catalans

Els equips catalans van quedar a un pas de la final a la Copa Príncipe i a la Copa Princesa, disputades aquest cap de setmana, després d’una participació competitiva marcada per partits molt ajustats davant rivals de primer nivell. En categoria femenina, el CVB Barça va accedir a les semifinals de la Copa Princesa després de finalitzar primer del seu grup, amb dues victòries al tie-break davant Fedes Ascensores La Laguna (3-2) i Santa Cruz Cuesta Piedra (2-3). A semifinals, les blaugrana van caure per un ajustat 3-2 davant l’amfitrió UCAM Torrejón. El Voleibol Sant Just, debutant a la competició, no va superar la fase de grups tot i competir davant Guía CDV UFPC (1-3) i UCAM Torrejón (1-3). En categoria masculina, el Barça Voleibol va assolir les semifinals de la Copa Príncipe com a primer de grup, després de caure davant Textil Santanderina (1- 3) i superar amb claredat el Club Vòlei Palma (0-3). A semifinals, els blaugrana van perdre davant l’Intasa San Sadurniño per 3-1, en un partit decidit per detalls, amb dos sets resolts per la mínima (26-24 i 26-24). Tot i no accedir a les finals, els equips catalans van deixar una bona imatge competitiva en ambdues competicions.

