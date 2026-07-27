CUFADE
Les federacions esportives es mobilitzen a Sevilla contra l'abús de pantalles
La capital andalusa acollirà el V Congrés de la Confederació d'Unions de Federacions Autonòmiques Esportives Espanyoles (CUFADE) els dies 17 i 18 de setembre
El V Congrés de la Confederació d'Unions de Federacions Autonòmiques Esportives Espanyoles (CUFADE) reunirà a Sevilla les federacions esportives de les diferents comunitats autònomes els dies 17 i 18 de setembre.
Sota el lema "Més esport, menys pantalles", aquesta és la trobada més important de l'esport federat espanyol, que enguany posarà el focus en l'abús de pantalles entre infants i joves.
Organitzat per CUFADE i la Confederació Andalusa de Federacions Esportives (CAFD), amb la col·laboració de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), el congrés se celebrarà a la Fundació Tres Cultures de Sevilla. Amb més de 4,3 milions d'esportistes federats, prop de 79.000 clubs i més de 1.200 estructures federatives, CUFADE vol reivindicar que l'esport federat ha d'assumir un paper protagonista davant la crisi d'hàbits que afecta sobretot les persones més joves.
L'eix central serà el repte "Mil milions d'hores": el compromís d'assolir els 1.000 milions d'hores de pràctica esportiva anual, davant dels 800 milions actuals. L'increment del 20 % es tradueix en 200 milions d'hores menys davant d'una pantalla i 200 milions més de moviment i hàbits saludables. El president de CUFADE, Gerard Esteva, ha assegurat que "l'esport és la millor porta d'entrada dels joves als hàbits saludables i, sovint, l'única eina capaç de restar hores a l'addicció al mòbil".
El programa s'estructura en dues jornades. La primera -17 de setembre- serà un espai de treball intern entre federacions, amb una sessió inaugural que comptarà amb l'exseleccionador Vicente del Bosque i amb José Luis Izquierdo, El Mago More. La segona -18 de setembre- obrirà el Congrés al públic amb conferències i taules rodones, protagonitzades, entre altres, per la psicòloga Patricia Ramírez. Les inscripcions ja es poden fer a la pàgina web de CUFADE.
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