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UFEC

Les entrades de la VI Setmana Catalana de l'Esport, disponibles en línia

La UFEC busca facilitar l'accés del públic a les seleccions catalanes

Les entrades, ja a la venta

Les entrades, ja a la venta / UFEC

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SPORT.es

SPORT.es

Les entrades de totes les competicions de la VI Setmana Catalana de l'Esport ja es poden aconseguir per internet a través de la pàgina setmanacatalanaesport.cat. És la primera vegada que l'esdeveniment disposa d'una única plataforma digital de ticketing, una eina que centralitza en un sol espai l'oferta de les 35 federacions participants i que permet consultar el calendari complet de competicions, escollir les que es vulguin presenciar i obtenir-ne les entrades de manera àgil des de qualsevol dispositiu. L'organització persegueix, amb aquesta novetat, facilitar l'accés del públic a les graderies i afavorir que les seleccions catalanes competeixin amb el màxim suport possible.

La Setmana Catalana de l’Esport, organitzada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) amb el suport del Departament d'Esports de la Generalitat, s'iniciarà el 24 d'agost i s'estendrà fins al 31 d'octubre amb 120 jornades de competició i 4.000 esportistes. La pàgina web permet també reservar la samarreta oficial, la peça amb què competiran per primer cop les seleccions catalanes de totes les disciplines i que unifica la imatge de l'esport català durant aquesta cita.

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