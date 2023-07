L'Equip 11 'FICA-LA', campió del Pentagonal 2023

L'equip 11 'FICA-LA' es va proclamar campió del 47è Gran Premi Sèniors de Catalunya A la segona posició va quedar classificat l'equip 7 'CAPITOLIO'

L'equip 11 'FICA-LA' es va proclamar campió del 47è Gran Premi Sèniors de Catalunya by Top Sailing Charter, després de sumar 76 punts a l'última prova de la temporada a GolF Costa Daurada i acumular un total de 404, suficient per emportar-se la victòria final . A la segona posició va quedar classificat l'equip 7 'CAPITOLIO', que en va sumar 75 al camp tarragoní, per acabar subcampió amb un total de 392 punts.

Una jornada final en què FICA-LA va administrar el seu avantatge, gràcies als 41 punts que van sumar la parella Luis Menor-Ignasi Ibanyez, i els 35 de Jordi Nualart-Joan Vigas, tot un clàssic d'aquesta competició per als sèniors on tornen a endur-se el títol.

A la classificació general per equips supersèniors, el triomf va correspondre també a 'FICA-LA', mentre que per equips femenins, el millor va ser 'THE BEST' (385). Als mixtos, el millor va ser l'equip 9 'ELS MOSQUETERS'', empatat amb 'BROTHERS & MORE', amb 382 punts.