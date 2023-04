La LCFA tanca la lliga regular

Arriba la desena jornada de la Lliga Catalana Sènior (LCFA), que posarà el punt i final a la fase regular Les quatre places per als play-offs estan adjudicades, amb Terrassa Reds, Barcelona Pagesos, Barcelona Uroloki i Argentona Bocs ja classificats

Arriba la desena jornada de la Lliga Catalana Sènior (LCFA), que posarà el punt i final a la fase regular. Les quatre places per als play-offs estan adjudicades, amb Terrassa Reds, Barcelona Pagesos, Barcelona Uroloki i Argentona Bocs ja classificats, però la darrera jornada acabarà de determinar quins seran els emparellaments de semifinals.

Catalunya aconsegueix l'or al Campionat d'Espanya de raid J/I

La selecció de Catalunya va aconseguir la medalla d’or per equips al Campionat d'Espanya J/YR de Raid, celebrat a Lugo. A nivell individual Claudia Caruso es va fer amb la medalla de plata, seguida per Joana Ullastre que va obtenir la medalla de bronze. La medalla d'Or va ser per l'amazona gallega, Rocío Díaz Cortón.