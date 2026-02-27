FUTBOL AMERICÀ
La LCFA supera l’equador de la fase regular
La Lliga Catalana de Futbol Americà (LCFA) afronta aquest diumenge 1 de març la quarta jornada de la competició, una cita que marca l’equador de la fase regular. Es viuran tres enfrontaments de màxim interès, que començaran a definir les primeres posicions en el camí cap als play-offs.
Els Reus Imperials (2-0) i els Barcelona Pagesos (2-0) comparteixen el lideratge i defensaran la seva condició d’invictes davant rivals de màxima exigència. Els reusencs visitaran el camp dels vigents campions, els Riudoms Rebels (1-2), en un derbi de les comarques tarragonines que es jugarà diumenge al Municipal de Riudoms (17:00h). Els Rebels arriben reforçats després d’aconseguir el seu primer triomf del curs (6-7 davant els Barberà Rookies) i buscaran mantenir la dinàmica positiva per no despenjar-se de la zona alta. Per la seva banda, els Imperials faran un pas de gegant cap als play-offs si mantenen la seva imbatibilitat.
Els Barcelona Pagesos, per la seva part, rebran els Barberà Rookies, tercers classificats amb un balanç de 2-1. Els barcelonins aspiren a consolidar la seva posició de privilegi amb el tercer triomf consecutiu, tot i que s’enfronten a un rival competitiu que està protagonitzant una gran temporada i que vol reaccionar després de la seva primera ensopegada. El matx es jugarà diumenge a les 12h al CEM Teixonera de Barcelona.
Una hora abans, diumenge a les 11h, tindrà lloc el derbi barceloní entre els Búfals (0-3) i els Uroloki (1-1), que es disputarà al camp de futbol Parc de la Catalana, a la Barceloneta. Els Búfals buscaran estrenar el seu caseller de victòries aquesta temporada, mentre que els Uroloki volen el triomf per no despenjar-se de la lluita per les quatre primeres places, que donen accés als play-offs.
- Así queda el cuadro de la Champions League en octavos: cruces, rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético y fechas
- Lesión Frenkie de Jong: comunicado del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá
- Marc Guiu pide el 'transfer request' para salir del Chelsea en verano
- Comunicado oficial del Barça: a la venta los abonos del Gol Nord del Spotify Camp Nou
- La licencia 1C del Spotify Camp Nou apunta al Barça-Sevilla
- El Barça pide a Hamza que vuelva: luz verde inminente
- Así queda el cuadro de la Champions en octavos: equipos clasificados, cruces y posibles rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- Inglaterra pierda la cabeza por Abde: ¿otro ingreso para el Barça?