FUTBOL AMERICÀ
La LCFA Júnior tanca la fase regular
UFEC
Els play-offs pel títol de la Lliga Catalana Júnior de Futbol Americà quedaran definits aquest cap de setmana, 21 i 22 de març, amb la disputa de la cinquena jornada, que abaixarà el teló de la fase regular i establirà els emparellaments de semifinals entre els quatre primers classificats.
Els líders invictes, els Badalona Dracs (4-0), ja tenen assegurada la primera plaça passi el que passi en aquesta darrera jornada. El conjunt badaloní visitarà diumenge, a les 17h, el Municipal Raül Paloma d’Argentona per enfrontar-se al combinat que formen Argentona Bocs i Barcelona Pagesos, actuals tercers classificats (2-2).
Per la seva banda, Terrassa Reds (2-2) i Barberà Rookies (1-3) es veuran les cares al Municipal de Bonaire de Terrassa en el partit que obrirà la jornada, diumenge a les 12h. El duel és clau per a tots dos equips, immersos també en la lluita per accedir als play-offs.
Finalment, Pioners de L’Hospitalet, segons classificats (3-1), tancaran la fase regular al camp dels cuers, els Barcelona Uroloki+Búfals (0-4), que tindran la darrera oportunitat d’estrenar el seu caseller de victòries. El partit es disputarà diumenge a les 18h al CEM Bon Pastor de Barcelona.
