La LCFA defineix els play-offs en una última jornada decisiva

UFEC

La Lliga Catalana de Futbol Americà (LCFA) abaixarà el teló de la fase regular aquest cap de setmana, 11 i 12 d’abril, amb la disputa de la setena i última jornada, decisiva per determinar els emparellaments dels play-offs de semifinals. Només els Barcelona Pagesos, líders invictes amb un balanç de 5-0, afronten aquest darrer compromís sense res en joc. Els barcelonins ja tenen assegurada la primera posició i el bitllet per als play-offs, independentment del resultat del seu partit contra els Barcelona Búfals, que intentaran tancar el curs amb un triomf (són cuers, amb 0-5). El derbi barceloní es disputarà diumenge a les 12h al CEM Teixonera.

