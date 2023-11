L'autonòmic de caça menor amb gos, aquest dissabte a Vallverd de Queralt

Els diferents classificats als seus campionats territorials competiran aquest dissabte 4 novembre per pujar al podi d'aquesta competició de caça petita Aquesta competició és una de les més esperades de la temporada

Els diferents classificats als seus campionats territorials competiran aquest dissabte 4 novembre per pujar al podi d'aquesta competició de caça petita, una de les més esperades de la temporada.

A les 07.00 del matí, els diferents classificats a les seves competicions territorials estan citats a la localitat de Vallverd de Queralt (Tarragona) per participar i tractar de pujar al més alt de podi d’aquesta espectacular competició de Caça Menor amb Gos, una de les més esperades de tot el calendari competitiu català. El primer pas d'aquesta competició de caça petita, com sempre, serà l'assignació de dorsals i el sorteig de jutges per cadascun dels participants de la prova.

Una vegada repassades les normes del campionat, al voltant de les 08.00 hores els diferents competidors i competidores s’adreçaran a la zona de caça per començar amb aquesta competició, que es regularà amb la normativa de la RFEC. A les 08.30 hores es donarà el tret de sortida per què els participants en aquesta prova -masculina i femenina- comencin la competició, organitzada per la Federació Catalana de Caça amb la col·laboració de la Representació Territorial de la FCC a Tarragona. Al davant cinc hores de competició, tot i que passades les tres primeres hores de competició ja es podrà passar pel punt de control.

Aquesta competició és classificatòria pel Campionat d'Espanya de l'especialitat on participaran en representació de la FCC. El vedat de Serracanya va acollir la passada edició d'aquest Campionat de Catalunya de Caça Menor amb gos, que va comptar amb la participació de 25 competidors, amb victòries finals per a Xavier Alabau i Mireia Banús.