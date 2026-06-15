Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España - Cabo VerdeReacciones España - Cabo VerdeGrupos Mundial 2026Grupo España Mundial 2026Próximo partido EspañaHorario Uruguay - Arabia SaudíSedes España Mundial 2026TopuriaLesión TopuriaJan VirgiliCucurella fichaje Real MadridLey de Propiedad HorizontalMercado de fichajesCucurellaJustin GaethjeMakhachevChampions BarcelonaCuándo juega Barça final ValenciaVuelta Málaga AlmeríaHorarios MotoGP República ChecaLesión AraujoMundial 2026Partidos Mundial 2026 hoyEtapa 8 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026Noticias BarçaDónde juega EspañaNormas DGTDerrama vecinosGiorgina UzcateguiCalendario España MundialSimulador MundialParches Mundial 2026Cuadro Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

PENTATLÓ MODERN

Laura Heredia puja al podi de la Copa del Món de Budapest

Copa del Món de Pentatló Modern, a Budapest

Copa del Món de Pentatló Modern, a Budapest / UFEC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
SPORT.es

SPORT.es

La pentatleta catalana Laura Heredia ha aconseguit una tercera posició a la Copa del Món de Pentatló Modern disputada a Budapest. L'esportista ha signat una actuació de gran nivell davant les millors especialistes internacionals, demostrant una vegada més la seva gran capacitat competitiva i un esperit de superació inesgotable.

La clau de l'èxit va arribar en el tram final de la prova. Heredia va culminar la competició amb una extraordinària actuació en la modalitat de làser run, assegurant-se una merescuda plaça al podi. Aquest resultat consolida la seva trajectòria ascendent i situa el pentatló català i espanyol entre l’elit d’aquesta exigent disciplina olímpica, que combina obstacles, esgrima, natació i làser run.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL