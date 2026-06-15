PENTATLÓ MODERN
Laura Heredia puja al podi de la Copa del Món de Budapest
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La pentatleta catalana Laura Heredia ha aconseguit una tercera posició a la Copa del Món de Pentatló Modern disputada a Budapest. L'esportista ha signat una actuació de gran nivell davant les millors especialistes internacionals, demostrant una vegada més la seva gran capacitat competitiva i un esperit de superació inesgotable.
La clau de l'èxit va arribar en el tram final de la prova. Heredia va culminar la competició amb una extraordinària actuació en la modalitat de làser run, assegurant-se una merescuda plaça al podi. Aquest resultat consolida la seva trajectòria ascendent i situa el pentatló català i espanyol entre l’elit d’aquesta exigent disciplina olímpica, que combina obstacles, esgrima, natació i làser run.
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