Laia Cancio i Naia Uriarte es proclamen campiones del III Gran Premi de Barcelona de Pilota Mà Femenina

La parella formada per Laia Cancio i Naia Uriarte s’han proclamat campiones del 𝗜𝗜𝗜 𝗚𝗿𝗮𝗻 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶 𝗱𝗲 𝗕𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗼𝗻𝗮 – 𝗣𝗶𝗹𝗼𝘁𝗮 𝗠𝗮 𝗙𝗲𝗺𝗲𝗻𝗶𝗻𝗮 de primera categoria, després d’imposar-se per un ajustat 22-21 a la dupla formada per Irene Azkona i Eva León. I a segona categoria, s’han fet amb el títol de campiones les pilotaris Nina Bota i Alèxia Pax.

Una tercera edició que ha estat tot un èxit de participació amb jugadores locals de la Casa de los Navarros i jugadores del Pais Basc.