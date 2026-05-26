ESPORT CATALÀ
Ladimir Mayorov (TT Cassà), Campió de Catalunya Absolut amb 12 anys
UFEC
El jove palista català Ladimir Mayorov (Tennis Taula Cassà) s'ha proclamat campió de Catalunya Absolut individual, i també de dobles, amb només 12 anys. Ladimir ha fet història convertint-se en el jugador més jove en guanyar aquesta competició, amb molta diferència.
La prova masculina ens va deixar una final de dues generacions, Marc Duran, un dels millors palistes catalans dels darrers anys, i Ladimir Mayorov, la joia catalana que està trencant rècords, amb els seus pares com a entrenadors: Edu Mayorov i Svetlana Bakhtina.
Mayorov s’imposava per un clar 3-0 i s'ha proclamat campió de Catalunya Absolut. Completaven el podi Norbert Tauler (CTT l’Hospitalet) i Joan Masip (CTT Borges). I fent parella amb martí Pèlachs han guanyat la prova de dobles.
- Convocatoria de España para el Mundial 2026: lista de Luis de la Fuente y última hora de la Selección, en directo
- La operación Julián Álvarez se calienta: el delantero no renueva y podría salir del Atlético
- La respuesta de Huijsen tras quedarse fuera del Mundial
- Tomás Roncero no está de acuerdo con la lista de Luis de la Fuente: 'Faltan dos jugadores
- El Barça, afectado por el desenlace del descenso
- Cambio de planes en el Real Madrid con Mourinho
- Gregg Berhalter, técnico del Chicago Fire, quiere el fichaje de Lewandowski: 'Hemos hablado mucho
- Estos son los grandes olvidados en la lista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026