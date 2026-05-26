Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Champions Camp NouCasadóClasificación Giro ItaliaGiro ItaliaFinal Conference RayoAlexia PutellasTomás RonceroRoland Garros hoyOrden Juego Roland GarrosToni NadalClementeHija GuardiolaJulián ÁlvarezGuardiolaJoao PedroGrupo España Europeo Sub-17Próximo partido Jódar Roland GarrosMercado de fichajesJubilación flexibleMaldiniDGTPS StoreConvocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Cuándo juega España
instagramlinkedin

ESPORT CATALÀ

Ladimir Mayorov (TT Cassà), Campió de Catalunya Absolut amb 12 anys

Ladimir Mayorov (TT Cassà), Campió de Catalunya Absolut amb 12 anys

Ladimir Mayorov (TT Cassà), Campió de Catalunya Absolut amb 12 anys / ANTONIO ALVAREZ

UFEC

El jove palista català Ladimir Mayorov (Tennis Taula Cassà) s'ha proclamat campió de Catalunya Absolut individual, i també de dobles, amb només 12 anys. Ladimir ha fet història convertint-se en el jugador més jove en guanyar aquesta competició, amb molta diferència.

La prova masculina ens va deixar una final de dues generacions, Marc Duran, un dels millors palistes catalans dels darrers anys, i Ladimir Mayorov, la joia catalana que està trencant rècords, amb els seus pares com a entrenadors: Edu Mayorov i Svetlana Bakhtina.

Noticias relacionadas

Mayorov s’imposava per un clar 3-0 i s'ha proclamat campió de Catalunya Absolut. Completaven el podi Norbert Tauler (CTT l’Hospitalet) i Joan Masip (CTT Borges). I fent parella amb martí Pèlachs han guanyat la prova de dobles.

TEMAS